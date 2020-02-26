【美股午市】長債息新低 道指瀉逾500點

投資者擔心疫情擴散損害全球經濟增長，多家企業預警業績將受影響，令美股午市跌幅擴大，道指曾瀉逾520點。

道指經過昨日瀉逾千點後，周二先彈後挫，科技股和金融股沽壓較大。截至本港時間凌晨2時10分，道指報27467點，挫500點；標指報3176點，挫49點；納指報9083點，下滑137點。

避險資產包括美債日圓續受捧 ，美國債息再次下跌，10年期債息一度跌至1.3188厘，創歷史新低。

分析稱，如果疫情繼續擴散，風險資產將承受很大壓力，國債利率仍有進一步下跌的空間，在這種情況下美聯儲將會有所行動。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 -500點 27467點 美國標指 -49點 3176點 美國納指 -137點 9083點 歐洲Stoxx 600指數 -1.8% 404.6點 美匯指數 -0.4% 99.01 歐元 +2.1% 1.0878美元 日圓 +0.6% 110.04兌1美元 美國2年債息 -7點子 1.194厘 美國10年債息 -6點子 1.324厘 紐約期油 -1.9% 50.45美元 倫敦布蘭特期油 -1.7% 55.35美元 現貨金 -0.7% 1648.7美元 ＊截至本港2時11分

責任編輯：柯志宏