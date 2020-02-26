【美股午市】長債息新低 道指瀉逾500點

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【連插兩日】憂疫情全球蔓延 道指再瀉逾800點
投資者擔心疫情擴散損害全球經濟增長，多家企業預警業績將受影響，令美股午市跌幅擴大，道指曾瀉逾520點。
道指經過昨日瀉逾千點後，周二先彈後挫，科技股和金融股沽壓較大。截至本港時間凌晨2時10分，道指報27467點，挫500點；標指報3176點，挫49點；納指報9083點，下滑137點。
避險資產包括美債日圓續受捧 ，美國債息再次下跌，10年期債息一度跌至1.3188厘，創歷史新低。
分析稱，如果疫情繼續擴散，風險資產將承受很大壓力，國債利率仍有進一步下跌的空間，在這種情況下美聯儲將會有所行動。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-500點
|27467點
|美國標指
|-49點
|3176點
|美國納指
|-137點
|9083點
|歐洲Stoxx 600指數
|-1.8%
|404.6點
|美匯指數
|-0.4%
|99.01
|歐元
|+2.1%
|1.0878美元
|日圓
|+0.6%
|110.04兌1美元
|美國2年債息
|-7點子
|1.194厘
|美國10年債息
|-6點子
|1.324厘
|紐約期油
|-1.9%
|50.45美元
|倫敦布蘭特期油
|-1.7%
|55.35美元
|現貨金
|-0.7%
|1648.7美元
|＊截至本港2時11分
責任編輯：柯志宏