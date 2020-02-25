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【美股早市】道指倒跌150點 債息逼新低

環球經濟金融 23:38 2020/02/25

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美股周一經歷2年來最大單日暴跌後，周二早段嘗試收復失地，在家品建材連鎖店家得寶（Home Depot）業績利好帶動下，道指開市升超過160點。惟美股隨後反彈乏力，加上美國債息再次下跌，10年期債息跌至1.33厘，逼近1.32厘的歷史低位，3大指數倒跌，道指挫約150點。

道指早段高見28149點，其後倒跌至27788點。家得寶（美：HD）成升幅最大的道指成分股，彈1.2%，主因上季業績佳，行政總裁米尼爾（Craig Menear）表示，公司投資正獲得回報。

期內，盈利按年升5.8%至24.8億美元，每股盈利按年升9%至2.28美元，優於市場預期的2.11美元；收入按年跌2.7%至257.8億美元，但仍勝預期的257.6億美元；同店銷售按年升5.2%，勝預期的4.8%。

受惠美國經濟強勁及樓市向好，家得寶股價在過去12個月上升近25%，市值升至2615億美元。公司重申2020財年展望，預期整體銷售增長介乎3.5%至4%、同店銷售增長亦介乎3.5%至4%。

百貨公司Macy's（美：M）上季業績亦佳，經調整每股盈利2.12美元、收入83.4億美元，均勝市場預期。不過，同店銷售下跌0.5%，差過去年同期的0.7%。股價先升後跌，挫3.2%。

新型冠型病毒肺炎在全球蔓延，勢將打擊環球經濟，市場憧憬美國聯儲局今年將會減息以支撐經濟，美元回落，美匯指數跌0.1%，報99.23；歐元跌0.1%，報1.0847美元；日圓升0.5%，報110.13兌1美元。

美債息周一急挫後，10年美債息周二早段再跌4點子，報1.335厘；現貨金從7年高位回軟，跌1.3%，報1654.9美元。

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 -151點 27806點
美國標指 -21點 3205點
美國納指 -48點 9173點
歐洲Stoxx 600指數 -0.9% 408.19點
     
美匯指數 -0.1% 99.25
歐元 微跌 1.0852美元
日圓 +0.6% 110.07兌1美元
     
美國2年債息 -5點子 1.208厘
美國10年債息 -4點子 1.33厘
     
紐約期油 -1.3% 50.74美元
倫敦布蘭特期油 -1.1% 55.68美元
現貨金 -1.2% 1656.9美元
     
＊截至本港晚上11時33分    

責任編輯：方賢

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