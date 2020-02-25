邊間保險公司可遙距投保　一文看清所有優惠（不斷更新）

▲ 保監局容許，保險公司3月底前可以遙距銷售自願醫保及合資格延期年金產品

自保監局上周宣布，因應新冠肺炎疫情發展，容許保險公司由即日至3月31日可循「非面談途徑保險」，銷售合資格延期年金保單及自願醫保計劃產品後，多間保險公司已陸續推出相關措施，包括：保誠、滙豐、富衛及友邦香港，容許客戶可遙距投保，甚至提供各項優惠。

富衛

客戶可透過電話投保延期年金產品及自願醫保計劃產品，同時推出投保折扣，凡投保指定自願醫保產品可享首個保單年度5個月保費減免，而延期年金產品亦可享6%至8%保費優惠。

滙豐

推出電話遙距購買合資格延期年金產品服務，同時將旗下「聚富入息延期年金計劃」的合資格購買年齡下調至25歲。

保誠

客人可利用電話、myPrudential網上平台或郵寄等方式投保延期年金及自願醫保保單。

友邦香港

可以數碼渠道、電話、郵寄、視像會議等渠道可購買延期年金計劃及自願醫保計劃產品。即日起至3月底成功投保延期年金計劃，保費回贈額相當於首年保費12%；成功投保自願醫保計劃則可獲最多4個月首年保費回贈。友邦香港同時透過花旗銀行銷售保險，花旗指即將推出遙距電話投保服務供客戶申請合資格延期年金計劃。

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