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【疫市營商】口罩以外多重保護　南韓防疫帶領防疫潮流

商業 19:45 2020/03/02

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南韓防疫帽由漁夫帽加透明膠片製成，聲稱可以阻擋飛沬和細菌傳播，在香港的商機亦不俗。(網上圖片)

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，除了戴口罩，不少市民都想有多重保護。南韓研發了「防疫帽」，由漁夫帽加透明膠片製成，聲稱可以阻擋飛沬和細菌傳播，保護眼睛、鼻和嘴巴，而且能重複使用，在香港的商機亦不俗。

3月2日更新
隨著疫情持續，不少商家見到防護漁夫帽好賣，明白到防護產品有商機，紛紛推出相關產品。如一田的防護漁夫帽只賣99元。至於HKTVmall 有更多選擇，售價也是百多完，亦有護目鏡，幾十元至百多元也有，更有不同顏色及款式，變成流行時裝的一部份。

＞＞【疫市營商】口罩重用保衞生　口罩套及收納袋有商機（附售價比較表）

123 by Ella在Facebook專頁指，日前推出的防護漁夫帽，目前已於港九新界共26間分店售罄。該帽售價為60元，貨源緊張，不設留貨及網上預訂，並指口罩仍處於短缺情況，防護帽是一個不錯的選擇。網店Shopping Taitai售「韓國防疫漁夫帽」88元，約3月31日到貨，現時已售完。

123 by Ella防護漁夫帽，目前已於港九新界共26間分店售罄。

若想買南韓防疫帽，現時在本港仍有貨。My Princess店售118元，預計2月底到貨，在旺角店自取。158 Online Shop售88元，預計3月初到貨。

台灣有報道引述衛生局指，即使戴了防疫帽，也必須戴上口罩，因為戴帽後，帽跟臉的距離還是頗大的。現時南韓政府全面限制口罩、消毒搓手液等醫療用品出口，直至4月30日。若買不到南韓口罩，買南韓防疫帽或許比完全沒有防護好。

跟進【疫市營商】最新動態

責任編輯：朱悅瀅

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