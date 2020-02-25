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瑞信削油股日產量目標　南韓疫情拖累石油需求

金融經濟 21:34 2020/02/25

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瑞信報告削減中國煉油廠日產量目標，預計2月石油產能利用率為6成，是2014年以來最低水平。

瑞信表示，受新冠肺炎疫情影響，削減2月中國煉油廠日產油量320萬桶的目標，預計該月煉油廠產能利用率降至60%，為2014年以來最低。該行稱，這是二級單位煉油廠營運所需的最低水平，如果再低於該水平，煉油廠營運效率將受到制約。

瑞信認為，產能利用率已見底，未來幾周隨交通限制放鬆、工人復工、及工業活動逐步恢復，中國石油需求將迎來反彈；再加上可持續的營運效率，煉油廠產能利用率難以再低過這個水平。

相關文章：【武漢肺炎】疫情拖累石油需求 傳中國煉油廠削原油採購量

瑞信估計，中石化 （00386） 及中石油 （00857） 在接下來的財季，將面臨盈利壓力。由於當前石油行業下游需求處於停滯狀態，國企煉油廠2月復工率下降15%至20%。不僅煉油廠的維修時間提前，從以往第2季開始，提前至第1季的2月；且將維修周期延長，從2至3個月，延長至4個月。目前油廠的庫存量在2110萬噸，相當於30天的需求量。

瑞信表示，即使石油需求將在第2季逐步恢復，但認為亞洲石油行業每況愈下，因南韓新冠肺炎的確診個案不斷增加，南韓最新疫情發展或會影響當下的預測目標。

瑞信此前的報告估計，如果疫情在第1季後得以控制，今年第1季及2季，中國石油需求量分別減少6500桶每日、2700桶每日。韓國佔亞洲石油需求的8%，煉油產量約一半用於國內消費，另一半用於出口至其他地區。

相關文章：【武漢肺炎】疫情影響 中國的石油需求據悉大降兩成

【南韓疫情】南韓嚴查新天地教會 21.5萬教徒須檢測

責任編輯：陳華

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