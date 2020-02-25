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【小米10 Pro】開賣首周累售10萬部「賣斷市」 雷軍︰非常驚人

金融經濟 20:47 2020/02/25

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小米 （01810） 早前推出旗艦機小米10及小米10 Pro，其中小米10 Pro繼早前開售1分鐘銷售額破2億元（人民幣.下同）後，最新第二次開放購買，目前銷量已接近10萬部。主席雷軍更形容︰「這是一個非常驚人的數字！」

受疫情影響，小米10 Pro生產受阻，目前已經「賣斷市」沽清現貨，目前僅接受全款預訂。

雷軍又表示︰「今天上午，小米10 Pro 第二次開放購買，一款五六千元的手機，現貨加上全款預定，到現在已接近10萬台。」他續指，小米「用鋼鐵一樣堅硬的事實」證明小米能夠打進高端市場。他表示，只要產品過硬、服務好、定價厚道，消費者一定會認可。

他解釋，集團旗下主攻中低端市場的Redmi品牌獨立後，小米品牌就完全放下了過去的包袱，重新開始創業，打破了價格對產品的限制，不惜代價追求極致體驗，全面開始衝擊高端市場。

雷軍更揚言︰「在衝擊高端旗艦市場的路上，小米會一往無前！」

相關文章︰【小米10 Pro】小米10 Pro首售55秒破2億元　雷軍有望打入高端手機市場

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