【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤

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【新冠肺炎】生產力局推紓緩措施 向中小企提供半價優惠
新冠肺炎在香港持續爆發，市民四出購買口罩，市面上出現愈來愈多產地的口罩，但價格日日有上落。我們每天會為大家巡邏多區，以及搜羅網上最新的口罩銷售資訊，更新口罩市價。
搜羅口罩，歡迎報料：sec_eo@hket.com。
【截至3月11日下午4時】
網上情報
|產地
|產品
|預計零售價
|預計到貨日期
|香港
|三層成人口罩50片
|100元
|4月
|香港
|三層兒童口罩30片
|60元
|5月
|印尼
|成人醫用Sensi口罩50個
|65元
|3月尾
|中國
|三層獨立包裝50個
|60元
|3月12日
尖沙咀
|產地
|產品
|售價
|每個售價
|美國
|Kimberly Clark醫護級N95防疫口罩50個裝
|780元
|15.6元
|日本
|三次元成人口罩5個裝
|98元
|19.6元
|韓國
|F94成人口罩1個
|28元
|28元
|俄羅斯
|SENSE 3層防菌口罩盒裝50個
|220元
|4.4元
|上海
|3層防菌口罩盒裝50個
|220元
|4.4元
【截至3月10日下午1時】
屯門
|產地
|產品
|售價
|每個售價
|中國
|N95口罩1個裝
|20元
|20元
|泰國
|白色5層口罩1個裝
|20元
|20元
|泰國
|非獨立包裝口罩50個裝
|230元
|4.6元
|日本
|黑色不織布口罩8個裝
|280元
|35元
|韓國
|KLEENGUARD KF94 5層口罩4個裝
|110元
|27.5元
|韓國
|中童4層過濾口罩4個裝
|100元
|25元
灣仔
|產地
|產品
|售價
|每個售價
|歐洲
|Jackson R10口罩1個裝
|40元
|40元
|日本
|Hogy4層口罩3個裝
|75元
|25元
|日本
|不織布中童口罩30個裝
|240元
|8元
|韓國
|KF94口罩1個裝
|28元
|28元
【截至3月9日下午2時】
將軍澳
|產地
|產品
|售價
|每個售價
|美國
|非獨立綁帶式三層醫用口罩50片
|218元
|約4.3元
|韓國
|KF94小童口罩11片
|200元
|約18.1元
|泰國
|白色三層成人口罩50個
|210元
|4.2元
|泰國
|三層口罩50個
|198元
|約3.9元
大圍
|產地
|產品
|售價
|每個售價
|中國
|獨立包裝黑色成人口罩50個裝
|300元
|6元
|韓國
|KF94口罩3個裝
|75元
|25元
|韓國
|ETIQA小童口罩50個裝
|200元
|4元
【截至3月8日下午2時】
觀塘
|產地
|產品
|售價
|每個售價
|韓國
|KF94成人口罩1個裝
|25元
|25元
|美國
|3M R95口罩1個裝
|40元
|40元
【截至3月7日下午2時】
旺角
|產地
|產品
|售價
|每個售價
|英國
|3層成人口罩50個裝
|195元
|3.9元
|越南
|4層成人口罩50個
|248元
|4.96元
|印尼
|3M成人口罩26個裝
|220元
|8.46元
|泰國
|Panapat成人口罩50個裝
|240元
|4.8元
元朗
|產地
|產品
|售價
|每個售價
|美國
|Crosstex 3層口罩50個
|430元
|8.6元
|德國
|PP premium 3層口罩50個
|350元
|7元
|美國
|3M N95口罩1個
|30元
|30元
|美國
|3M口罩20個
|1,200元
|60元
|意大利
|Monoart 3層口罩50個
|360元
|7.2元
|意大利
|Kimberly-Clark 3層口罩50個
|420元
|8.4元
【3月6日 截至下午2時】
銅鑼灣
|產地
|產品
|售價
|每個售價
|越南
|三層外科口罩50個裝
|238元
|4.76元
|德國
|N95成人口罩10個裝
|220元
|22元
|日本
|Fitty中童口罩30個裝
|350元
|11.7元
|日本
|不織布成人口罩10個裝
|65元
|6.5元
|印尼
|Skrineer成人口罩5個裝
|48元
|9.6元
灣仔
|產地
|產品
|售價
|每個售價
|韓國
|KF94口罩1個裝
|38元
|38元
|歐洲
|Bimel成人口罩50個裝
|220元
|4.4元
【截至3月5日下午3時】
元朗
|產地
|產品
|售價
|每個售價
|日本
|立體不織布3層口罩12個
|150元
|12.5元
|日本
|防飛沫、防花粉不織布3層口罩50個
|300元
|6元
|韓國
|一次性三層口罩7個
|35元
|5元
銅鑼灣
|產地
|產品
|售價
|每個售價
|印尼
|Sensi 3層口罩盒裝50個
|280元
|5.6元
|韓國
|KF94成人口罩5個
|110元
|22元
|韓國
|KF94中童口罩4個
|100元
|25元
|越南
|4層外科口盒裝50個
|268元
|約5.3元
|日本
|Unicharm PM2.5成人口罩5個裝
|120元
|24元
【截至3月4日下午3時】
屯門
|產地
|產品
|售價
|每個售價
|中國
|日本設計SKATER 4層口罩10個裝
|98元
|9.8元
|韓國
|B3501過濾式口罩10個裝
|300元
|30元
|韓國
|KF94口罩5個裝
|120元
|24元
|韓國
|KF94口罩1個裝
|25元
|25元
|巴西
|3M PFF-2 口罩1個裝
|15元
|15元
荃灣
|產地
|產品
|售價
|每個售價
|印尼
|3M 3層口罩26個裝
|230元
|約8.8元
|中國
|土耳其品牌 3層口罩50個裝
|200元
|4元
|韓國
|KF94口罩10個裝
|約200元
|約20元
【截至3月3日下午4時】
旺角
|產地
|產品
|售價
|每個售價
|印尼
|Sensi 3層口罩盒裝50個
|240元
|4.8元
|越南
|HAFAPRO 4層口罩盒裝50個
|298元
|約5.9元
|泰國
|Star 3層掛耳式外科口罩盒裝50個
|230元
|4.6元
|韓國
|KF94口罩一片裝
|28元
|28元
|越南
|PANDA口罩盒裝50個
|280元
|5.6元
將軍澳
|產地
|產品
|售價
|每個售價
|中國
|日本品牌成人口罩5個
|98元
|19.6元
|美國
|N95口罩20個
|500元
|25元
|韓國
|KF94成人口罩1個
|22元
|22元
|韓國
|KF94小童口罩1個（1-6歲）
|20元
|20元
【截至3月2日下午4時】
銅鑼灣
|產地
|產品
|售價
|每個售價
|印尼
|BFE 99%三層口罩3個裝
|48元
|16元
|越南
|99%防菌四層口罩50個盒裝
|298元
|約5.9元
北角
|產地
|產品
|售價
|每個售價
|土耳其
|Aksun兩層口罩50個盒裝
|250元
|5元
|日本
|超立體面罩PM2.5 78%捕集口罩7個袋裝
|50元
|約7.1元
|巴西
|3M防菌口罩1個裝
|18元
|18元
【截至3月1日下午3時】
屯門
|產地
|產品
|售價
|每個售價
|韓國
|5個裝KF94口罩
|120元
|24元
|日本
|7個裝超快適成人口罩
|148元
|約21.1元
|日本
|50個裝不織布成人口罩
|298元
|約5.9元
|俄羅斯
|50個裝Sense成人口罩
|200元
|4元
將軍澳
|產地
|產品
|售價
|每個售價
|日本
|5個裝三次元中童口罩
|100元
|20元
|中國
|5個裝N99成人口罩
|98元
|19.6元
【截至2月29日下午7時】
葵芳
|產地
|產品
|售價
|每個售價
|日本
|30個裝Skater中童口罩
|300元
|10元
|日本
|10個裝Daiso立體小童口罩
|90元
|9元
|泰國
|50個裝Dura成人口罩
|280元
|5.6元
|韓國
|5個裝KF94口罩
|125元
|25元
旺角
|產地
|產品
|售價
|每個售價
|泰國
|50個裝Health Mask成人口罩
|320元
|6.4元
|墨西哥
|50個裝Lotus成人口罩
|250元
|5元
|韓國
|1個裝KF94口罩
|28元
|28元
【截至2月28日下午4時】
屯門
|產地
|產品
|售價
|每個售價
|印尼
|50個裝3層口罩
|240元
|4.8元
|越南
|50個裝3層外科口罩
|230元
|4.6元
|韓國
|1個裝KF94口罩
|30元
|30元
|韓國
|20個裝VC202V口罩
|550元
|27.5元
灣仔
|產地
|產品
|售價
|每個售價
|日本
|50個裝獨立包裝三層口罩
|285元
|5.7元
|越南
|26個裝3M Nexcare 3層外科口罩
|230元
|約8.8元
|韓國
|1個裝KF94口罩
|38元
|38元
|韓國
|3個裝KF94口罩
|100元
|約33.3元
【截至2月27日下午4時】
大圍
|產地
|產品
|售價
|每個售價
|韓國
|5個裝KF94口罩
|140元
|28元
|韓國
|10個裝KF94口罩
|200元
|20元
|日本
|20個裝Daiso不織布小童口罩
|150元
|7.5元
|泰國
|1個裝成人口罩
|10元
|10元
北角
|產地
|產品
|售價
|每個售價
|印尼
|5個裝skrineer/ anytime clear aire成人口罩
|30元（100元4包）
|6元（4包優惠價5元）
|中國
|1個裝理的外科手術口罩
|5元
|5元
|日本
|5個裝Kokubo premium成人口罩
|50元
|10元
|日本
|3個裝DR.C 醫藥成人口罩
|90元
|30元
|韓國
|1個裝KF94口罩
|25元
|25元
註：本文僅為概括價格，惟口罩價格每日可升可跌，視乎各區藥房門市供應狀況。網上銷售口罩的消息繁多，市民選購時需謹慎。