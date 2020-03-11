【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤

新冠肺炎在香港持續爆發，市民四出購買口罩，市面上出現愈來愈多產地的口罩，但價格日日有上落。我們每天會為大家巡邏多區，以及搜羅網上最新的口罩銷售資訊，更新口罩市價。

搜羅口罩，歡迎報料：sec_eo@hket.com。

【截至3月11日下午4時】

網上情報

產地 產品 預計零售價 預計到貨日期 香港 三層成人口罩50片 100元 4月 香港 三層兒童口罩30片 60元 5月 印尼 成人醫用Sensi口罩50個 65元 3月尾 中國 三層獨立包裝50個 60元 3月12日

尖沙咀

產地 產品 售價 每個售價 美國 Kimberly Clark醫護級N95防疫口罩50個裝 780元 15.6元 日本 三次元成人口罩5個裝 98元 19.6元 韓國 F94成人口罩1個 28元 28元 俄羅斯 SENSE 3層防菌口罩盒裝50個 220元 4.4元 上海 3層防菌口罩盒裝50個 220元 4.4元

【截至3月10日下午1時】

屯門

產地 產品 售價 每個售價 中國 N95口罩1個裝 20元 20元 泰國 白色5層口罩1個裝 20元 20元 泰國 非獨立包裝口罩50個裝 230元 4.6元 日本 黑色不織布口罩8個裝 280元 35元 韓國 KLEENGUARD KF94 5層口罩4個裝 110元 27.5元 韓國 中童4層過濾口罩4個裝 100元 25元

灣仔

產地 產品 售價 每個售價 歐洲 Jackson R10口罩1個裝 40元 40元 日本 Hogy4層口罩3個裝 75元 25元 日本 不織布中童口罩30個裝 240元 8元 韓國 KF94口罩1個裝 28元 28元

【截至3月9日下午2時】

將軍澳

產地 產品 售價 每個售價 美國 非獨立綁帶式三層醫用口罩50片 218元 約4.3元 韓國 KF94小童口罩11片 200元 約18.1元 泰國 白色三層成人口罩50個 210元 4.2元 泰國 三層口罩50個 198元 約3.9元

大圍

產地 產品 售價 每個售價 中國 獨立包裝黑色成人口罩50個裝 300元 6元 韓國 KF94口罩3個裝 75元 25元 韓國 ETIQA小童口罩50個裝 200元 4元

【截至3月8日下午2時】

觀塘

產地 產品 售價 每個售價 韓國 KF94成人口罩1個裝 25元 25元 美國 3M R95口罩1個裝 40元 40元

【截至3月7日下午2時】

旺角

產地 產品 售價 每個售價 英國 3層成人口罩50個裝 195元 3.9元 越南 4層成人口罩50個 248元 4.96元 印尼 3M成人口罩26個裝 220元 8.46元 泰國 Panapat成人口罩50個裝 240元 4.8元

元朗

產地 產品 售價 每個售價 美國 Crosstex 3層口罩50個 430元 8.6元 德國 PP premium 3層口罩50個 350元 7元 美國 3M N95口罩1個 30元 30元 美國 3M口罩20個 1,200元 60元 意大利 Monoart 3層口罩50個 360元 7.2元 意大利 Kimberly-Clark 3層口罩50個 420元 8.4元

【3月6日 截至下午2時】

銅鑼灣

產地 產品 售價 每個售價 越南 三層外科口罩50個裝 238元 4.76元 德國 N95成人口罩10個裝 220元 22元 日本 Fitty中童口罩30個裝 350元 11.7元 日本 不織布成人口罩10個裝 65元 6.5元 印尼 Skrineer成人口罩5個裝 48元 9.6元

灣仔

產地 產品 售價 每個售價 韓國 KF94口罩1個裝 38元 38元 歐洲 Bimel成人口罩50個裝 220元 4.4元

【截至3月5日下午3時】

元朗

產地 產品 售價 每個售價 日本 立體不織布3層口罩12個 150元 12.5元 日本 防飛沫、防花粉不織布3層口罩50個 300元 6元 韓國 一次性三層口罩7個 35元 5元

銅鑼灣

產地 產品 售價 每個售價 印尼 Sensi 3層口罩盒裝50個 280元 5.6元 韓國 KF94成人口罩5個 110元 22元 韓國 KF94中童口罩4個 100元 25元 越南 4層外科口盒裝50個 268元 約5.3元 日本 Unicharm PM2.5成人口罩5個裝 120元 24元

【截至3月4日下午3時】

屯門

產地 產品 售價 每個售價 中國 日本設計SKATER 4層口罩10個裝 98元 9.8元 韓國 B3501過濾式口罩10個裝 300元 30元 韓國 KF94口罩5個裝 120元 24元 韓國 KF94口罩1個裝 25元 25元 巴西 3M PFF-2 口罩1個裝 15元 15元

荃灣

產地 產品 售價 每個售價 印尼 3M 3層口罩26個裝 230元 約8.8元 中國 土耳其品牌 3層口罩50個裝 200元 4元 韓國 KF94口罩10個裝 約200元 約20元

【截至3月3日下午4時】

旺角

產地 產品 售價 每個售價 印尼 Sensi 3層口罩盒裝50個 240元 4.8元 越南 HAFAPRO 4層口罩盒裝50個 298元 約5.9元 泰國 Star 3層掛耳式外科口罩盒裝50個 230元 4.6元 韓國 KF94口罩一片裝 28元 28元 越南 PANDA口罩盒裝50個 280元 5.6元

將軍澳

產地 產品 售價 每個售價 中國 日本品牌成人口罩5個 98元 19.6元 美國 N95口罩20個 500元 25元 韓國 KF94成人口罩1個 22元 22元 韓國 KF94小童口罩1個（1-6歲） 20元 20元

【截至3月2日下午4時】

銅鑼灣

產地 產品 售價 每個售價 印尼 BFE 99%三層口罩3個裝 48元 16元 越南 99%防菌四層口罩50個盒裝 298元 約5.9元

北角

產地 產品 售價 每個售價 土耳其 Aksun兩層口罩50個盒裝 250元 5元 日本 超立體面罩PM2.5 78%捕集口罩7個袋裝 50元 約7.1元 巴西 3M防菌口罩1個裝 18元 18元

【截至3月1日下午3時】

屯門

產地 產品 售價 每個售價 韓國 5個裝KF94口罩 120元 24元 日本 7個裝超快適成人口罩 148元 約21.1元 日本 50個裝不織布成人口罩 298元 約5.9元 俄羅斯 50個裝Sense成人口罩 200元 4元

將軍澳

產地 產品 售價 每個售價 日本 5個裝三次元中童口罩 100元 20元 中國 5個裝N99成人口罩 98元 19.6元

【截至2月29日下午7時】

葵芳

產地 產品 售價 每個售價 日本 30個裝Skater中童口罩 300元 10元 日本 10個裝Daiso立體小童口罩 90元 9元 泰國 50個裝Dura成人口罩 280元 5.6元 韓國 5個裝KF94口罩 125元 25元

旺角

產地 產品 售價 每個售價 泰國 50個裝Health Mask成人口罩 320元 6.4元 墨西哥 50個裝Lotus成人口罩 250元 5元 韓國 1個裝KF94口罩 28元 28元

【截至2月28日下午4時】

屯門

產地 產品 售價 每個售價 印尼 50個裝3層口罩 240元 4.8元 越南 50個裝3層外科口罩 230元 4.6元 韓國 1個裝KF94口罩 30元 30元 韓國 20個裝VC202V口罩 550元 27.5元

灣仔

產地 產品 售價 每個售價 日本 50個裝獨立包裝三層口罩 285元 5.7元 越南 26個裝3M Nexcare 3層外科口罩 230元 約8.8元 韓國 1個裝KF94口罩 38元 38元 韓國 3個裝KF94口罩 100元 約33.3元

【截至2月27日下午4時】

大圍

產地 產品 售價 每個售價 韓國 5個裝KF94口罩 140元 28元 韓國 10個裝KF94口罩 200元 20元 日本 20個裝Daiso不織布小童口罩 150元 7.5元 泰國 1個裝成人口罩 10元 10元

北角

產地 產品 售價 每個售價 印尼 5個裝skrineer/ anytime clear aire成人口罩 30元（100元4包） 6元（4包優惠價5元） 中國 1個裝理的外科手術口罩 5元 5元 日本 5個裝Kokubo premium成人口罩 50元 10元 日本 3個裝DR.C 醫藥成人口罩 90元 30元 韓國 1個裝KF94口罩 25元 25元

註：本文僅為概括價格，惟口罩價格每日可升可跌，視乎各區藥房門市供應狀況。網上銷售口罩的消息繁多，市民選購時需謹慎。