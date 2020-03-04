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【口罩供應】藥房口罩現貨賣幾錢？　門市價格追蹤

商業 15:43 2020/03/04

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新冠肺炎（武漢肺炎）在香港持續爆發，市民四出購買口罩，市面上出現愈來愈多產地的口罩，但價格日日有上落。我們每天會為大家巡邏多區，更新口罩市價。

【截至3月4日下午3時】

屯門

產地 產品 售價
中國 日本設計SKATER 4層口罩10個裝 98元
韓國 B3501過濾式口罩10個裝 300元
韓國 KF94口罩5個裝 120元
韓國 KF94口罩1個裝 25元
巴西 3M PFF-2 口罩1個裝 15元

荃灣

產地 產品 售價
印尼 3M 3層口罩26個裝 230元
中國 土耳其品牌 3層口罩50個裝 200元
韓國 KF94口罩10個裝 約200元

【截至3月3日下午4時】

旺角

產地 產品 售價
印尼 Sensi 3層口罩盒裝50個 240元
越南 HAFAPRO 4層口罩盒裝50個 298元
泰國 Star 3層掛耳式外科口罩盒裝50個 230元
韓國 KF94口罩一片裝 28元
越南 PANDA口罩盒裝50個 280元

將軍澳

產地 產品 售價
中國 日本品牌成人口罩5個 98元
美國 N95口罩20個 500元
韓國 KF94成人口罩1個 22元
韓國 KF94小童口罩1個（1-6歲） 20元

【截至3月2日下午4時】

銅鑼灣

產地 產品 售價
印尼 BFE 99%三層口罩3個裝 48元
越南 99%防菌四層口罩50個盒裝 298元

北角

產地 產品 售價
土耳其 Aksun兩層口罩50個盒裝 250元
日本 超立體面罩PM2.5 78%捕集口罩7個袋裝 50元
巴西 3M防菌口罩1個裝 18元

【截至3月1日下午3時】

屯門

產地 產品 售價
韓國 5個裝KF94口罩 120元
日本 7個裝超快適成人口罩 148元
日本 50個裝不織布成人口罩 298元
俄羅斯 50個裝Sense成人口罩 200元

將軍澳

產地 產品 售價
日本 5個裝三次元中童口罩 100元
中國 5個裝N99成人口罩 98元

【截至2月29日下午7時】

葵芳

產地 產品 售價
日本 30個裝Skater中童口罩 300元
日本 10個裝Daiso立體小童口罩 90元
泰國 50個裝Dura成人口罩 280元
韓國 5個裝KF94口罩 125元

旺角

產地 產品 售價
泰國 50個裝Health Mask成人口罩 320元
墨西哥 50個裝Lotus成人口罩 250元
韓國 1個裝KF94口罩 28元

【截至2月28日下午4時】

屯門

產地 產品 售價
印尼 50個裝3層口罩 240元
越南 50個裝3層外科口罩 230元
韓國 1個裝KF94口罩 30元
韓國 20個裝VC202V口罩 550元

灣仔

產地 產品 售價
日本 50個裝獨立包裝三層口罩 285元
越南 26個裝3M Nexcare 3層外科口罩 230元
韓國 1個裝KF94口罩 38元
韓國 3個裝KF94口罩 100元

【截至2月27日下午4時】

大圍

產地 產品 售價
韓國 5個裝KF94口罩 140元
韓國 10個裝KF94口罩 200元
日本 20個裝Daiso不織布小童口罩 150元
泰國 1個裝成人口罩 10元

北角

產地 產品 售價
印尼 5個裝skrineer/ anytime clear aire成人口罩 30元（100元4包）
中國 1個裝理的外科手術口罩 5元
日本 5個裝Kokubo premium成人口罩 50元
日本 3個裝DR.C 醫藥成人口罩 90元
韓國 1個裝KF94口罩 25元

註：本文僅為概括價格，惟口罩價格每日可升可跌，視乎各區藥房門市供應狀況。

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