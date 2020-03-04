【口罩供應】藥房口罩現貨賣幾錢？　門市價格追蹤

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【新冠肺炎】印度瑜伽導師作「防疫之歌」 提信奉者戴口罩勤洗手（有片）
新冠肺炎（武漢肺炎）在香港持續爆發，市民四出購買口罩，市面上出現愈來愈多產地的口罩，但價格日日有上落。我們每天會為大家巡邏多區，更新口罩市價。
【截至3月4日下午3時】
屯門
|產地
|產品
|售價
|中國
|日本設計SKATER 4層口罩10個裝
|98元
|韓國
|B3501過濾式口罩10個裝
|300元
|韓國
|KF94口罩5個裝
|120元
|韓國
|KF94口罩1個裝
|25元
|巴西
|3M PFF-2 口罩1個裝
|15元
荃灣
|產地
|產品
|售價
|印尼
|3M 3層口罩26個裝
|230元
|中國
|土耳其品牌 3層口罩50個裝
|200元
|韓國
|KF94口罩10個裝
|約200元
【截至3月3日下午4時】
旺角
|產地
|產品
|售價
|印尼
|Sensi 3層口罩盒裝50個
|240元
|越南
|HAFAPRO 4層口罩盒裝50個
|298元
|泰國
|Star 3層掛耳式外科口罩盒裝50個
|230元
|韓國
|KF94口罩一片裝
|28元
|越南
|PANDA口罩盒裝50個
|280元
將軍澳
|產地
|產品
|售價
|中國
|日本品牌成人口罩5個
|98元
|美國
|N95口罩20個
|500元
|韓國
|KF94成人口罩1個
|22元
|韓國
|KF94小童口罩1個（1-6歲）
|20元
【截至3月2日下午4時】
銅鑼灣
|產地
|產品
|售價
|印尼
|BFE 99%三層口罩3個裝
|48元
|越南
|99%防菌四層口罩50個盒裝
|298元
北角
|產地
|產品
|售價
|土耳其
|Aksun兩層口罩50個盒裝
|250元
|日本
|超立體面罩PM2.5 78%捕集口罩7個袋裝
|50元
|巴西
|3M防菌口罩1個裝
|18元
【截至3月1日下午3時】
屯門
|產地
|產品
|售價
|韓國
|5個裝KF94口罩
|120元
|日本
|7個裝超快適成人口罩
|148元
|日本
|50個裝不織布成人口罩
|298元
|俄羅斯
|50個裝Sense成人口罩
|200元
將軍澳
|產地
|產品
|售價
|日本
|5個裝三次元中童口罩
|100元
|中國
|5個裝N99成人口罩
|98元
【截至2月29日下午7時】
葵芳
|產地
|產品
|售價
|日本
|30個裝Skater中童口罩
|300元
|日本
|10個裝Daiso立體小童口罩
|90元
|泰國
|50個裝Dura成人口罩
|280元
|韓國
|5個裝KF94口罩
|125元
旺角
|產地
|產品
|售價
|泰國
|50個裝Health Mask成人口罩
|320元
|墨西哥
|50個裝Lotus成人口罩
|250元
|韓國
|1個裝KF94口罩
|28元
【截至2月28日下午4時】
屯門
|產地
|產品
|售價
|印尼
|50個裝3層口罩
|240元
|越南
|50個裝3層外科口罩
|230元
|韓國
|1個裝KF94口罩
|30元
|韓國
|20個裝VC202V口罩
|550元
灣仔
|產地
|產品
|售價
|日本
|50個裝獨立包裝三層口罩
|285元
|越南
|26個裝3M Nexcare 3層外科口罩
|230元
|韓國
|1個裝KF94口罩
|38元
|韓國
|3個裝KF94口罩
|100元
【截至2月27日下午4時】
大圍
|產地
|產品
|售價
|韓國
|5個裝KF94口罩
|140元
|韓國
|10個裝KF94口罩
|200元
|日本
|20個裝Daiso不織布小童口罩
|150元
|泰國
|1個裝成人口罩
|10元
北角
|產地
|產品
|售價
|印尼
|5個裝skrineer/ anytime clear aire成人口罩
|30元（100元4包）
|中國
|1個裝理的外科手術口罩
|5元
|日本
|5個裝Kokubo premium成人口罩
|50元
|日本
|3個裝DR.C 醫藥成人口罩
|90元
|韓國
|1個裝KF94口罩
|25元
註：本文僅為概括價格，惟口罩價格每日可升可跌，視乎各區藥房門市供應狀況。