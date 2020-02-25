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【意大利疫情】曾到香港人士須隔離 西西里首現懷疑病例

環球社會熱點 20:21 2020/02/25

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意大利的新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）確診病例至當地周二中午12時，增至283宗，度假勝地西西里首次出現懷疑病例。當局又發布新措施阻止疫情擴散，包括過去14日內曾到香港和澳門的入境者需要接受隔離。

意大利駐香港總領事館通報該國入境防疫的最新規定，由2月22日起，如果入境意大利之前14日曾經去過世衛（WHO）指定的中國領土，即中國大陸、香港、澳門和台灣，需要向衛生部門申報，並配合當局的隔離規定。如果沒有接觸過確診患者，隔離日數由地方當局決定。

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根據總領館網站，具體措施如下：

  • 任何人曾與確診患者有密切聯繫，必須強制隔離14日
  • 過去14日內到過中國（包括香港和澳門）的人進入意大利，必須向到訪地區的衛生部門申報，在家庭或旅館內自我隔離，並由當局監控。
  • 措施由2月22日起生效，有效期90日。

另外，意大利衛生部門公布，中部托斯卡納（Tuscany）兩宗懷疑病例證實確診，令全國整體病例增至283宗。

而西西里島首現懷疑病例，患者是來自北部貝加莫（Bergamo）的遊客，他出現流感病徵後入院，初步測試呈陽性，正待最終測試結果。

責任編輯：方賢

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