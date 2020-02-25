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【可重用口罩】鍾國斌:有信心周五前獲認證即推出

商業 19:23 2020/02/25

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【可重用口罩】鍾國斌:有信心周五前獲認證即推出

新冠肺炎（武漢肺炎）影響下，香港市民人人自危，全城瘋購口罩。自由黨紡織及製衣界立法會議員鍾國斌將推出可重用口罩，現時萬事具備，只欠檢測認證報告，他希望本周五（28日）前取得報告，盡快推出可重用60次的環保口罩。

鍾國斌的可重用口罩，早已投產，卻因負責檢測認證的公司身處的大廈，有人確診新冠肺炎，全棟大廈封鎖14日而延誤認證工作。

鍾國斌今日向本報表示，該公司今日（25日）已重開，但因封鎖兩星期之久，需先處理內部行政工作，之後便盡快完成檢測報告，希望本周五（28日）前有結果。他對即將出爐的報告有信心，因初步報告無問題，揚言檢測合格，便會全力生產，短期內可做到日產1萬個可重用口罩。

鍾國斌曾親身試戴可重用口罩。（資料圖片）

鍾國斌解釋，是次檢測是為證明可重用口罩的物料，能夠做到防菌及重用，所以會先在口罩布上種菌，驗證細菌不能夠在口罩布上生存，之後會再種菌的布清洗再作種菌，去判斷所採用的口罩布，於清洗後能夠繼續發揮防菌功效，直言經過檢測後，用家能夠安心使用，強調整個生產過程「好穩陣」，因要避免病從口入，不能馬虎生產。

對於今次新冠肺炎由病毒引起，鍾國斌指收到不少查詢，有關可重用口罩能否防範病毒，已決定會將同一口罩布料，送去外國作檢測能否防範病毒。

 

記者：陳宛彤

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