【新股IPO】蜆壳電業通過上市聆訊 逾半營業額來自美洲

▲ 港交所（00388）網站顯示，蜆壳電業已於今日通過上市聆訊，紅日資本為上市獨家保薦人。（資料圖片）

港交所 （00388） 網站顯示，蜆壳電業已通過上市聆訊，紅日資本為上市獨家保薦人。根據益普索報告，2018年中國有24,190名電機及設備製造商，而集團於風扇、吸塵機及手提燈製造業的總市場份額分別約佔0.1%、0.1%及0.2%。

蜆壳電業主要向美國製造及出售多種電動工具，包括無線風扇、工作燈、吸塵機及其他電動工具，並以自有品牌「SMC」採購及出售電風扇，其總部設於香港，而製造業務則位於中國。

10年前將上市地位轉讓予中國海外

蜆壳電業於1952年由「風扇大王」翁祐創立，其子翁國基於2003年接任主席，成為香港電子工業家族，翁國基於2010年將蜆壳電業（已易名中國海外宏洋 （00081） ）上市地位轉讓予中國海外（00688）。公司其後進行業務重組，將旗下電風扇、家電工業物業租賃等業務剝離轉移至新成立公司，10年後計劃重新將旗下電器部門蜆壳電業上市。

據蜆壳電業的聆訊後文件顯示，其製造設施位於中國廣東省佛山市順德區，截至去年9月底止，集團經營1條無線風扇生產線、2條工作燈生產線、1條吸塵機生產線及1條其他電動工具生產線，中國生產設施的佔地面積合共約為3,666平方米。

全球有172名分銷商及零售商

集團自有「SMC」品牌出售的電風扇主要售予亞洲、非洲及大洋洲的分銷商及零售商，該等分銷商及零售商隨後會將電風扇出售予其他零售商及終端客戶，大部分電動工具則會銷售至美洲，亦會直接出售其電風扇予香港終端客戶。截至去年年9月底止，集團於全球各地方有172名分銷商及零售商。

蜆壳電業逾半營業額來自美洲，截至去年9月底止9個月，收入2.3億元，當中美洲貢獻收入1.3億元，佔總收入58%，大洋洲及亞洲則錄收入4024萬及3282萬元，分別佔總收入17.6%及14.4%。期內，錄得純利421萬元。

相關文章：【新股IPO】諾誠健華傳下周召開投資者會議 集資最多23.4億

相關文章：【新股IPO】BTS防彈少年團所屬公司Big Hit娛樂計劃上市 市值或達390億

相關文章：【新股IPO】曠視科技上市申請失效 曠視：正補充資料 上市正常推進

更多新股消息，立即瀏覽 [Shimata IPO]

責任編輯：趙偉津