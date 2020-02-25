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【意大利疫情】意甲部分賽事閉門進行 包括祖雲達斯對國際米蘭

環球社會熱點 19:08 2020/02/25

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疫情下，意甲部分賽事閉門進行。

新型冠狀病毒肺炎（又稱新冠肺炎）疫情持續，在歐洲重災區意大利，為免疫症擴散，體育賽事受影響，意大利體育部宣布，意大利甲組足球聯賽及歐霸盃部分賽事，改為閉門作賽，包括祖雲達斯與國際米蘭的大戰。

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意大利體育部長Vincenzo Spadafora表示，雖北部重災區6個地區禁止體育活動，但與體育界協商後，同意意甲比賽如期舉行，但必須閉門進行，不開放予觀眾進場。他未有宣布那些球賽會受影響。

意甲球隊國際米蘭發聲明，指與歐洲足總、倫巴底區（Lombardy）衛生部門及米蘭市政府達成共識，27日會在米蘭主場，出戰歐霸32強次回合，對保加利亞球會盧多戈雷茨（Ludogorets）。

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新冠病毒傳染性高，出現社區爆發後極難斷尾，相信閉門作賽措施會維持一段時間，加上不少意大利球會主場位於北部，接下來多輪聯賽，料會繼續受影響。

意大利疫情嚴重，總理孔特（Giuseppe Conte）曾稱正研究取消聯賽或延期舉行。惟意甲聯賽主席Paolo Dal Pinto周一去信意大利政府，指按規定所有高級足球賽事須於5月24日前完成，時日無多下，很難安排補賽，故要求閉門作賽而非延期。

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責任編輯：林建忠

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