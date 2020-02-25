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碧桂園延續去年10月的內部架構大整合 涉38個總部與區域高層

金融經濟 19:10 2020/02/25

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據悉，碧桂園於24日發布《關於部分中心和區域調整的通知》。

內地媒體報道，碧桂園 （02007） 啟動大規模架構整合，涉及至少16項組織架構，以及38位總部與區域高層，逾29個區域參與合併。碧桂園今日升1%，收報10.44元。

碧桂園發言人指，是次調整延續了集團「行穩致遠」的總體方針，是去年以來集團及區域組織結構調整的延續，總體目標依然是「實現總部精幹高效、區域做強做優，通過推進集團權責下放、業務流程精簡、內部人才培養，提升全週期綜合競爭力。」

去年10月架構調整的延續

去年10月碧桂園管理會議上，總裁莫斌曾指，要全面落實集團和區域間的縱向輪崗，關鍵崗位可以採用公開競爭制。據知情人士透露，本次調整中，天津和內蒙區域總裁也採取了公開競聘的方式，真正實現「能上能下、優勝劣汰」的企業文化，優化配置人力資源，使有能力的人在企業發展中發揮更大作用。

據悉，碧桂園昨天（24日）發布《關於部分中心和區域調整的通知》，指在總部層面，投策策劃及設計管理合併，成立投資策劃中心；區域層面方面，部分業務規模偏小的、地域鄰近的區域將進行整合，以提升區域工作效率和承責能力。調整過後，碧桂園將減少14個區域，剩下55個區域及指揮部。

關鍵崗位採用公開競爭制

由於架構調整，亦有多項人事變動。此外，總裁莫斌曾表示，關鍵崗位可以採用公開競爭制；據了解，天津和內蒙區域總裁被作為試點，面向全集團作公開競聘。

市場認為，是次調整是去年初改革的延續和深化，以達至「實現總部精干高效、區域做強做優」，通過推進集團權責下放、業務流程精簡、內部人才培養，提升綜合競爭力。

相關文章：碧桂園莫斌：今年屬收併購好機會　拿地預算1600億元之上

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