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AirTag定位裝置細節曝光　機身防水+磁吸式充電

科技 20:30 2020/02/25

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據日本網站Mac Otakara日前報道，AirTag的結構將會做到完全防水，並採用磁吸式充電技術。

日前有傳聞指，Apple將在3月底舉行的春季發佈會，正式發表AirTag追蹤配件。有關這個小型追蹤裝置的傳聞，去年底開始已經在網絡流傳。起初有網民在iOS 13的程式碼中發現AirTag的資訊，預料將會配合iPhone 11發表，結果卻未有實現。隨著Apple的春季發佈會漸近，AirTag的傳聞又再度流出。

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據日本網站Mac Otakara日前報道，AirTag的結構將會做到完全防水，Apple採用完全密封式的機身結構，用戶將無法以Lightning或其他有線方式充電，亦無法自行拆開換電。Apple決定借鑑Apple Watch的無線充電方式，讓AirTag採用磁吸式充電技術。

AirTag讓iOS裝置用戶可以利用Find My程式將其定位，從而尋回失物。受惠於Apple自家的U1晶片，AirTag將提供離線搜尋功能，就算裝置沒電也可以透過其他iPhone、iPad或Mac將加密訊號發送，協助提供裝置的精確定位。

至於AirTag的上市日期，著名天風國際證券分析師郭明錤早前表示，Apple打算會在今年第二或第三季開賣。不過Mac Otakara則認為，AirTag將會配合旗艦級新iPhone同時面世，預測可能會留待今年秋季發佈會才對外公佈和上市。

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責任編輯：施雯雯

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