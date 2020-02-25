蘋果填漏洞　手遊6月底前提交遊戲版號批文

▲ 蘋果中國商店要求遊戲商提交廣電總局下發的遊戲版號。

內地媒體報道，蘋果中國商店要求遊戲商於6月30日之前，提交在內地發布的任何付費遊戲，或提供應用程式內購買項目的遊戲批准文號。換言之，遊戲版權形勢將改變，原本在未獲得遊戲版號前，強行在蘋果商店先上架獲利的操作行不通。

蘋果中國商店向遊戲開發者顯示一則通知，「根據中國法律，遊戲需獲得由中國國家新聞出版總局頒布的批准文號。因此，在2020年6月30日之前，需向蘋果提供遊戲方計劃在中國大陸發布的任何付費遊戲，或可提供應用（APP）內購買項目的遊戲批准文號」。通知規定，遊戲營運需要版號，獲得版號後，遊戲開發商方可上綫收費，否則只能為不斷地免費公開測試。

蘋果中國商店存漏洞 遊戲商「無證駕駛」

事實上，蘋果早在2016年規定，根據國家新聞出版廣電總局頒布的《關於移動遊戲出版服務管理的通知》，移動遊戲需要通過審批才可發布。

報道指出，該條例的執行並不嚴格，當時有開發者在社交網絡稱，只要開發者賬號註冊信息不是中國區，就不受約束。亦有開發者留意到，作為個人開發者註冊的開發者賬號不受該條例限制。

另外，蘋果商店目前仍存在大量海外無版號遊戲，包括大部分付費或免費的海外手遊。企業在中國市場發布遊戲，只需在蘋果商店後台選擇「中國區」，即可無障礙在上架遊戲。

報道引述業界人士稱，相對而言，內地Android應用商店在執行版號規定上更為嚴格。自新規下發，2016年底，無版號的遊戲在Android應用商店「滅絕」。因此，蘋果中國商店成為版號規定的「例外」。

去年遊戲版號發放數量大縮水 行業大洗牌

業界認為，隨著中國對遊戲版號要求愈加清晰，之前採取偷步或無牌上架在蘋果中國商店行不通。

中國遊戲行業曾在2018年有9個月暫停發放版號，直至2019年2月政策才重新開啟。

遊戲行業在2018暫停版號發放九個月後，終於在2019年2月等來了政策開閘。據統計，去年累積1570款遊戲獲批版號，而2017年為9651款。

根據央視新聞報導，2019年中國註銷、吊銷的遊戲公司數量達到18710家，按年增92.79%，2018年為9705家。

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