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Uber成立Uber OOH戶外廣告部門　車頂可賣廣告

科技 19:15 2020/02/25

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有媒體報導指，Uber將成立新的業務部門，以推動即將在車頂放置數千個的合作數碼廣告業務。

叫車平台Uber於2019年5月上市，雖利用低薪人力削弱傳統的士服務的競爭力，但卻從未盈利，最近更裁掉350人。Uber一直以來都沒有嘗試透過車載廣告來成為其新收入來源。近日就有媒體報導指，Uber將成立新的業務部門，以推動即將在車頂放置數千個的合作數碼廣告業務。

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據了解，Uber已就車頂廣告服務與廣告技術公司Adomni達成合作。Uber將成立新的業務部門，新部門名稱為「Uber OOH Powered by Adomni」，將於4月1日前在亞特蘭大、達拉斯和鳳凰城的車輛投放廣告，並將陸續推廣到更多城市。

據《廣告週刊》（AdWeek）報道，在試行期間，Uber和Uber Eats的司機只要在車上安裝廣告裝置就能獲得300美元（約港幣2338元），駕駛期間顯示廣告超過 20小時，就可再額外獲得100美元（約港幣779元）。一旦程序正式運行，司機將根據他們的駕駛時間獲得報酬，顯示屏將根據車輛的位置和時間播放8秒的靜態或影片廣告。

車頂廣告將由Uber的新業務部門Uber OOH監管，該部門由Adomni提供支持。Uber OOH取名自戶外廣告（Out of Home）首字的縮寫，Uber表示，預計到2020年底公司將實現盈利，而這一廣告策略可能將在這方面發揮一定作用。

不過，Uber並非唯一一間對廣告收入感興趣的叫車公司。日前，Lyft宣佈收購了一家名為Halo Cars的小型創業公司，並將開展與此類似的業務，相信Uber有可能會面臨競爭。

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責任編輯：施雯雯

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