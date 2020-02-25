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【口罩難求】劉怡翔：政府招標5700萬個口罩接獲三份標書

金融經濟 18:34 2020/02/25

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財庫局局長劉怡翔稱，政府5700萬口罩採購合約，收到3份標書。（財庫局圖片）

口罩供應緊張，港府的應對遭到不同政黨質疑，以傳統價低者得方式招標口罩，更成為不少市民口誅筆伐對象。財經事務及庫務局局長劉怡翔撰寫網誌重申，有關招標只屬「補底」做法，該份5700萬個口罩採購合約，上周五截標後共接獲3份標書，物流署會加快整個審批的程序，如果產品符合規格，會盡快批出合約。 

劉怡翔稱，政府物流服務署自1月初已經「日以繼夜，多管齊下」，透過不同途徑直接採購口罩，只要物品符合規格要求及按當時市場價格出售，物流署便會立即直接購買，目標是在最短時間內爭取到這些物資，應付政府內部的需要。

連同駐海外的經貿辦事處，以及政府內外熱心人士的積極轉介及協助，劉怡翔重申，接洽超過600個供應商，一月初到昨日（2月24日）為止，已訂購並送達的口罩數量有約900萬個，會優先分配予參與檢疫工作的前線人員，包括衞生署的醫護人員及港口衞生人員、執行檢疫令的前線人員，以及維持必要公共服務的前線人員等。

立法會通過300億元的防疫抗疫基金，劉怡翔稱，當中2.5億元為政府及房委會服務合約下的前線清潔工人、廁所事務員及保安工人提供每月1,000元的津貼，為期不少於四個月，目標3月底前發放首輪資助。

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