【Home Office】視像會議設備升級　完善系統添效率

▲ 永瑞資本資訊科技經理林瑞春認為，視像會議設備是否合用，關鍵在於設備能否方便使用者，並提升同事使用視像會議的動力。（湯炳強攝）

近日不少企業都響應政府措施，安排員工在家工作。為維持業務，員工難免要以視像會議與同事或對外聯絡。不過，企業除了制定在家工作政策外，亦需考慮員工家中硬件能否配合工作需要，方能維持工作效率。

企業推行員工在家工作，有不少面對設備不足或系統無法負荷等難題，令員工無法在家正常工作。發展房地產投資業務的永瑞資本在兩個多月前，在其會議室轉用新的視像會議設備。該公司的資訊科技經理林瑞春坦言，更換設備的目的，是希望提升同事使用視像會議動力及工作效率。

1小時完成 毋須IT部門協助

林瑞春指，決定換新系統時，並未料到近期同事們對視像會議需求大幅增加，「以往礙於安全等考慮，不少人使用視像會議設備時，都要資訊科技部門幫忙設置硬件及軟件，與對方連綫後又要花時間配對連接。」

以上種種都減低了員工的使用率，「有些甚至寧願打電話。」他續指，近期需往返內地的同事為安全起見，均在回港後自我隔離。仍在辦公室上班的同事與在家工作的同事及客戶聯絡，都會用到視像會議設備。

談到轉用系統的難度，林瑞春指，安裝新系統毋須接駁HDMI綫等，今次為數個會議室更換視像會議設備，1小時內即可完成。同事登入後即可使用，更可使用設備作傳統電話通訊。過程中既不費時，亦毋須資訊科技部門在現場協助。

他預料疫情過後，視像會議在業務上的比重會愈來愈大。不少外國公司早已安裝視像會議設備，讓員工在需要時即時使用。

林直言，部分品牌會把產品和軟件「分拆出售」，或會對企業的資訊科技部門帶來不便，「我們需要的軟、硬件，不論在安裝或使用時，都是簡單快捷。」他補充，現時公司使用的視像會議設備，只要連接微軟的Microsoft Teams，便可一按即用。

電腦設備廠商Logitech發言人指出，企業客戶在選購視像會議設備時，除了要留意收音和視像畫面等質素外，亦期望方便操作及易於安裝。

辦公環境不一 設備需「應變」

「辦公室可以是傳統的辦公室，亦有可能是咖啡店或家中，客戶除了要求視像會議設備可方便操作和安裝外，亦期望設備在收音和視像畫面等功能上可適應不同環境。」他舉例指，不少咖啡店環境偏暗，品牌的高清視訊鏡頭可藉HDR等技術凸顯使用者。

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他另指出，不少用戶都關注隱私問題，「部分鏡頭產品已可支援臉部辨識功能，用戶可輸入密碼或使用臉部辨識。同時，用戶亦可為鏡頭裝上鏡頭蓋，有需要時可迅速蓋住鏡頭畫面，有效保護使用者的隱私。」

此外，品牌亦考慮到不少用家須同時在電腦及智能手機處理公事，故在其無綫耳機產品上，可透過藍芽或藍芽傳輸器連接電腦及智能手機，讓用戶可在兩者之間切換。

發言人建議，如企業有意安裝視像會議設備，宜先掌握辦公室環境及員工的使用需求，從而決定選用哪一種設備。

記者：楊匡然