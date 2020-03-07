日韓疫情爆發 社會文化助燃

日本和南韓的新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）確診病例持續增加，除了因為跟中國往來密切，同時亦是受到本身社會文化影響，阻礙到疫情防範工作，導致漸有一發不可收拾之勢。

南韓人仍親密，未汲疫情教訓

日本社畜文化，造就隱形傳播

為保東京奧運，日本鴕鳥應對

南韓確診病例逾6000宗，無疑叫人憂慮。這當然要怪總統文在寅沒有及時對中國封關，一直堅持只禁止中國湖北省的人士入境，不肯擴大至全中國。與此同時，南韓文化本身對於個人衛生的警惕不足，也是部分問題所在。

盡管2015年經過中東呼吸綜合症（MERS）肆虐，痛失31條性命，但南韓人未見汲取教訓，個人衛生意識未見明顯改善，人與人之間的距離依舊親密，造就了新冠肺炎病毒的快速傳播。

首爾市數百名長者早前無視政府禁令集會，緊密地聚集，部分人甚至沒戴口罩，聲稱自己不怕死，反映他們沒意識到，戴口罩不只關乎自己，也影響到與之碰面的人、同住家人、甚至是日後染病要照顧他們的醫護人員。

更甚者，南韓人素來喜歡分享食物，同一鍋「你一匙我一羹」，交換彼此「口水尾」；隨地吐痰的「飛劍」至今依舊常見，南韓人說話又常有易噴口水的喉頭發音，通通都是最佳傳播病毒途徑。

相隔一海的日本，生活文化不盡相同，但同樣充斥傳播捷徑，至今確診人數已經超過1000。日本近年其中一樣最廣為人知的，就是過勞死的職場「社畜文化」，上班族為免麻煩同事或上司，往往不願請病假，反而是妄顧身體狀況，硬著頭皮上班，只靠服食退燒藥壓住病徵，變成隨處走的隱形傳播者。

尚不用說，工作過勞會削弱身體抵抗力，增加受感染風險；而東京都在上下班時間異常擠迫的鐵路車廂，亦隨時成為「病毒培養皿」。

更難搞是，東京奧運7月舉行，令日本政府在防疫措施顯得進退失據，既不能對中國真正封關，在國內應對也傾向鴕鳥，冀望外國不會把日本視為疫區，但拖延應對，反而導致全國多處出現社區傳播。

厚生勞動省專家小組判斷，過去一至兩星期屬於決定疫情受控或持續擴散的關鍵，但最終未有成真。安倍政府近日總算願意承擔政治責任，出手強制停課（但又有官員指，學校可自行判斷），以及要求來自中國及南韓的人士進行14日隔離（周五又有指並非強制）。可以預期，專家建議將會不了了之。

日韓疫情惡化，凸顯兩國政府不施以霹靂手段應對，故短期內無法遏止疫情擴散，甚至有演變成災難之虞。