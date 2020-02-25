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【中興5G】中興全球簽46份5G合同　疫情對供應鏈影響漸恢復

科技 18:30 2020/02/25

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中興（00763，深：000063）宣布，已在全球獲得46份5G商用合同，覆蓋中國、歐洲、亞太、中東等主要5G市場。(法新社資料圖片)

全球各地加快5G通訊網絡建設，中興（00763，深：000063）宣布，已在全球獲得46份5G商用合同，覆蓋中國、歐洲、亞太、中東等主要5G市場，與全球70多家運營商展開5G深度合作。該企又表示，新冠肺炎（武漢肺炎）疫情對該企影響有限，現時設備生產供應鏈的生產狀況正在恢復，並指出因應遙距工作與醫療通訊技術的需求增加，將變相加快內地5G的配置步伐。

中興高級副總裁、海外銷售總裁肖明日前於英國接受媒體訪問，他指出，該企去年在5G發展業務上獲不俗成績，在多個市場與合作項目獲得突破，惟具體數字需待稍後的業績報告才公布。

事實上，多間通訊設備商都在爭取各地的5G設備合同，中興去年11月公布的5G合同數目為35份，換言之在約3個月之內，已增加11份。整合媒體報道最新數字，華為較早前公布已獲91份、愛立信獲81份、而諾基亞宣布簽署67份。

肖明特別強調，該企研發支出的收入佔比，由10%增至14.6%，令該企在多個5G技術領域上都有突破，包括晶片、訊號、邊緣運算、雲端視像方案等；加上該企今年亦會推出多款包括手機的5G終端，冀可讓任何行業或營運商、都可向顧客與企業提供所需的通訊服務，加快推動5G網絡建設與應用。

半數員工遙距工作應對疫情

新冠肺炎疫情對全球供應鏈的影響浮現，但肖明強調，疫情對該企網絡設備的生產影響不大，該企亦會密切關注情況，並關注員工健康，以減少隔離對業務的影響。他續指，疫情爆發後，因應各地都有員工不能到辦公室上班，需以雲端、視像等IT系統遙距工作，經評估後，公司有一半人在家工作的情況，工作績效與正常情況大致相約，「這或許是公司重新組織工作方式的機會。」

＞＞【南韓疫情】手機供應鏈當災 韓企佔全球OLED屏幕供應9成

＞＞【新冠肺炎】華為：旗下廠房已恢復生產　疫情不影響5G設備供應

他更指出，市場上對於視像會議方案、雲端系統、醫療、教育相關的5G網絡技術方案的需求有所增加，加上中國政府加快網絡建設、運營商亦要求加快付運，業務上這亦屬一個機會，「但這亦為增添我們恢復供應鏈的壓力」。

記者: 周俊霖

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