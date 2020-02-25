【日本疫情】告急不停課 大學招生考試戴口罩照辦

▲ 日本疫情告急不停課 大學招生考試戴口罩照辦

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）的疫情嚴峻，日本全國多地出現感染病例。日本國立公立大學的複試於周二開始舉行，全國各地超過24.3萬名學生參與考試。各大院校在疫情下如期舉行考試，考生亦戴口罩前往考場應試。

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日本媒體報道，日本周二展開國立公立大學的入學招生複試，共有24.3萬名考生報讀全國168所大學的580個院系。東京東京大學的考場於早上8點開放，大量考生戴上口罩進入考場。一名來自山口縣的考生指，他於出門考試前加強洗手及漱口，為避開人流又改搭的士，希望減低於感染的風險。

各大院校加強防疫措施，以免疫情於考場內傳播。日本文部科學省更要求各大院校加強考場消毒措施，及配備防疫用品。

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其中大阪大學有近7,500名考生應試，校方於考場內加設洗手液等消毒用品供考生使用。大阪大學過往禁止考生戴口罩應試，以免考生乘機作弊，但是次因應疫情而允許考生戴口罩。

一名報考大阪大學的18歲男學生表示，早前一直憂慮新冠肺炎病毒疫情擴散，但為疫情沒有影響考試而感到慶幸。

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如有考生因確診而缺席考試，包括北海道大學等部分院校，會根據大學入學考試中心考試的成績和調查書，決定是否錄取。至於東京工業大學和筑波工業大學，則會為因病缺席的考生安排改期考試。

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▲ 日本的新冠肺炎疫情持續，國立公立大學的複試於周二如期舉行，全國各地超過24.3萬名學生參與考試。（網上圖片）