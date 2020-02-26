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保誠股東籲分拆亞洲業務 可複製友邦佳績？

金融經濟 07:30 2020/02/26

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英國保誠（02378）遭基金股東Third Point LLC逼宮，要求保誠將亞洲及美國業務分拆，以釋放亞洲業務的價值，更指有望可以3年股價倍翻。似乎基金股東的策略是想複製同業友邦(01229)上市後，業務及股價續攀升的佳績。

受消息帶動，保誠價股周二尾市抽升，收報148.8元，升1.9%。

保誠亞洲業務表現領先美國

作為保誠第二大股東的Third Point去信保誠董事局，稱希望可將公司的亞洲和美國業務分拆。保誠則回應指，向來積極地就集團策略及結構與股東溝通，期待就其於信件中所述的意見與Third Point展開對話。

相關文章：【股東逼宮】保誠遭Third Point要求分拆　「期待展開對話」

目前保誠主要有亞洲及美國業務，而亞洲業務明顯跑贏美國業務。據保誠截至去年6月的中期業績，期內亞洲經營溢利總額為11.98億英鎊，按年上升14%，亞洲新業務利潤按年上升10%至12.95億英鎊。惟期內美國的新業務利潤下降30%至3.48億英鎊。

Third Point指出，亞洲及美國業務有著截然不同的優勢，但在同一母公司旗下運營對彼此並沒有明顯的好處。

友邦上市後 業績及股價同攀升

保誠基金股東的分拆思路與當年友邦被分拆上市相近。友邦原本屬於美國國際集團（AIG）旗下，主理亞洲業務，惟2008年金融海嘯後AIG不得不把友邦分拆以「撲水」救亡。友邦終於在2010年10月於本港上市。

友邦上市後業績「交到功課」，新業務價值持續攀升，香港及中港市場增長強勁，友邦股價維續增長，並早於2011年獲納入藍籌。

主要為亞洲業務的友邦，股價回報往績持續跑贏保誠。若計算包括股價及股息的總回報，友邦5年及10年的表現分別為80%及322%；保誠同期表現則分別只有負6%，以及243%。

友邦及保誠於港股的差異還反映於股份成交額之上。友邦保險為重磅藍籌股，成交一般於港股20大名單內，惟保誠於港股的成交長期疏落，如周二則僅錄得百萬成交額。這不同反映於友邦為本第一上市，上市時有公開招股，擴大於港股的股東基礎。保誠於本港為第二上市，並以介紹型式上市，沒有招股，由於缺乏股東基礎，令保誠股價乏動力。因此，要提振股價，除了考慮分拆，保誠還要從提升港股成交方面着手。

責任篇輯：錢家鋒

友邦保險（01299） 香港股票 新業務價值 保誠（02378） 亞洲
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