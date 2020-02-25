  • 26°C
香港時間 : 2020226日 (三) 11:08
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

視障人士好幫手　IBM開發AI導航行李機械人

科技 18:40 2020/02/25

分享：

IBM日前在日本舉行發布會，宣布IBM日本、清水建設及三菱汽車等5間企業，共同研發一部手提行李形狀的機械人。

旅客平常到陌生的地方旅遊，都有機會不小心迷路。對於視障人士來說，在外地找目的地更是一項困難重重，令人恐懼的任務。近日科技公司IBM就與四間合作夥伴公司，聯合研發一部手提行李形狀的機械人，協助視障人士在外地導航。

外國媒體Cnet報道指，IBM日前在日本舉行發布會，宣布IBM日本、清水建設及三菱汽車等5間企業，共同研發一部手提行李形狀的機械人。據IBM提供的資料顯示，這款設備的靈感來自一位名叫Chieko Asakawa的IBM日本研究員，同時是一位視障人士。Asakawa表示，對於視力受損的人來說，一個人在外地能夠自由而安全地行走是不可能的。

>>>【武漢肺炎】武漢醫院設5G機械人　防醫護交叉感染

>>>羅格斯大學研自動抽血機械人　助臨床醫生快速獲取血液樣本

因此她向IBM提議，開發為視障人士導航的機械人。該機械人採用5間企業的技術，包括：Alps Alpine Co.的觸覺技術、歐姆龍的圖像識別和傳感技術、清水建設的定位導航系統及三菱汽車的汽車技術。

這款機械人可以充當視障人士的「眼睛」，以語音系統提示用家，正在靠近哪間商店或附近有哪些餐廳。同時，此機械人更可感應到障礙物，並通過AI預測四周群眾的動作軌跡，避免用家與路人相撞。而且，產品更具備人臉識別技術，能偵測身處附近的親屬及朋友的表情。

此外，機械人會以用家的位置及地圖信息為基準，以最佳路線引領用家前往目的地。IBM表示，預計在今年6月起，機械人將在日本的商業設施及機場等地作實地測試，目標在三年內正式投入使用。

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【武漢肺炎】阿里雲開發AI分析系統　助縮病例基因測試時間
2020/02/11
【武漢肺炎】阿里雲開發AI分析系統　助縮病例基因測試時間
羅格斯大學研自動抽血機械人　助臨床醫生快速獲取血液樣本
2020/02/10
羅格斯大學研自動抽血機械人　助臨床醫生快速獲取血液樣本
兩叔姪研AI機械臂　沖出優質果茶
2020/02/10
兩叔姪研AI機械臂　沖出優質果茶
【武漢肺炎】武漢醫院設5G機械人　防醫護交叉感染
2020/02/05
【武漢肺炎】武漢醫院設5G機械人　防醫護交叉感染
機械人 導航 視障 汽車 日本 機場 三菱 IBM

上一篇文章

Uber成立Uber OOH戶外廣告部門　車頂可賣廣告

下一篇文章

【Home Office】視像會議設備升級　完善系統添效率
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】莫斯科設人臉識別尋中國乘客　巴士地鐵已啟用
【新冠肺炎】莫斯科設人臉識別尋中國乘客　巴士地鐵已啟用
【新冠肺炎】繼FB、Sony　傳EA將退出遊戲開發者大會
【新冠肺炎】繼FB、Sony　傳EA將退出遊戲開發者大會
【新冠肺炎】港企創手機APP「2 THX」　整合口罩開賣消息
【新冠肺炎】港企創手機APP「2 THX」　整合口罩開賣消息
麻省理工AI發現超級抗生素　有效殺滅多種致病細菌
麻省理工AI發現超級抗生素　有效殺滅多種致病細菌
【華為5G】華為發布會懶人包　一文看清摺機等新產品
【華為5G】華為發布會懶人包　一文看清摺機等新產品
網絡犯罪分子利用新型冠狀病毒疫情作惡
網絡犯罪分子利用新型冠狀病毒疫情作惡