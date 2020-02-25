視障人士好幫手　IBM開發AI導航行李機械人

▲ IBM日前在日本舉行發布會，宣布IBM日本、清水建設及三菱汽車等5間企業，共同研發一部手提行李形狀的機械人。

旅客平常到陌生的地方旅遊，都有機會不小心迷路。對於視障人士來說，在外地找目的地更是一項困難重重，令人恐懼的任務。近日科技公司IBM就與四間合作夥伴公司，聯合研發一部手提行李形狀的機械人，協助視障人士在外地導航。

外國媒體Cnet報道指，IBM日前在日本舉行發布會，宣布IBM日本、清水建設及三菱汽車等5間企業，共同研發一部手提行李形狀的機械人。據IBM提供的資料顯示，這款設備的靈感來自一位名叫Chieko Asakawa的IBM日本研究員，同時是一位視障人士。Asakawa表示，對於視力受損的人來說，一個人在外地能夠自由而安全地行走是不可能的。

>>>【武漢肺炎】武漢醫院設5G機械人 防醫護交叉感染

>>>羅格斯大學研自動抽血機械人 助臨床醫生快速獲取血液樣本

因此她向IBM提議，開發為視障人士導航的機械人。該機械人採用5間企業的技術，包括：Alps Alpine Co.的觸覺技術、歐姆龍的圖像識別和傳感技術、清水建設的定位導航系統及三菱汽車的汽車技術。

這款機械人可以充當視障人士的「眼睛」，以語音系統提示用家，正在靠近哪間商店或附近有哪些餐廳。同時，此機械人更可感應到障礙物，並通過AI預測四周群眾的動作軌跡，避免用家與路人相撞。而且，產品更具備人臉識別技術，能偵測身處附近的親屬及朋友的表情。

此外，機械人會以用家的位置及地圖信息為基準，以最佳路線引領用家前往目的地。IBM表示，預計在今年6月起，機械人將在日本的商業設施及機場等地作實地測試，目標在三年內正式投入使用。

責任編輯：曾曉汶