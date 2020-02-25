山東威海憂南韓疫情倒灌 抵埗航班全員被隔離

▲ 憂南韓疫情倒灌，濟州航空客機抵達中國山東威海後，機上所有人抵步後被要求接受隔離（資料圖片）

新型冠狀病毒肺炎（又稱新冠肺炎）疫情持續，惟世界衛生組織（WHO）並不建議各地政府採取旅遊及貿易限制。不過，南韓疫情近日急速惡化，感染人數持續攀升，據報有入境中國威海的南韓航空公司航班受限，機上人員全數被要求接受隔離。

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韓聯社報道，濟州航空一架從仁川出發，飛往山東威海的客機，機上167人被安排接受隔離。機上人員逾8成是中國人，亦有部分是南韓人及外國人，獲安排到當地指定酒店隔離14日，據報是中國首次對從南韓入境的航班採取這類措施。

威海市已連續12日沒有新增武漢肺炎確診病例，再守多2日便能成為「無新冠病毒清潔區」。報道指，威海市當局推出此招，是希望保護地區經濟發展，隔離費用由市政府一力承擔。

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威海市相關人士回應韓聯社查詢時稱，措施不是針對南韓，而是針對所有乘客，又稱出現發燒的人士才會被隔離觀察14日，其他無症狀者，有望在數日內解除隔離。

南韓疫情愈見嚴重，恐反過來向中國輸出病毒，外界關注中國會否對南韓封關。中國外交部發言人趙立堅回應有關查問時，未正面回應，僅稱願同日、韓等國密切溝通協作，加強聯防聯控，一同採取適當及必要的措施，阻斷疫情跨國擴散。

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《環球時報》總編輯胡錫進曾撰文表示，中國的大部分地區剛剛擺脫疫情的危急狀態，嚴防南韓疫情的回流非常重要。

他稱南韓的領土面積和人口規模與浙江省差不多，當前實際疫情已經遠高於浙江省的高峰時期。

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