香港1月出口跌22.7%遜預期　未反映新冠肺炎疫情衝擊

▲ 香港出口去年12月份錄得3.3%的按年升幅後，再錄跌幅。

香港1月出口大跌22.7%；進口下跌16.4%，遠遜預期。政府統計處公布，1月份商品整體出口貨值為2,694億元，按年下跌22.7%；商品進口貨值為3,000億元，按年下跌16.4%。1月份錄得有形貿易逆差306億元。

出口日本貨值跌近3成

1月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌21%。輸往區內大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本跌28.2%、馬來西亞跌23.6%、內地跌21.4%、台灣跌21.3%、泰國跌19.8%、越南跌19.7%和新加坡跌18.8%。

出口英美貨值急跌

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國跌37.4%、美國跌33%和德國跌19.4%。

按貨品類別劃分，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」跌15.4%、「通訊、錄音及音響設備和儀器」跌24.2%、「辦公室機器和自動資料處理儀器」跌24.1%和「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」跌24.7%。

未反映新型冠狀病毒疫情

政府發言人表示，商品出口在1月錄得顯著按年跌幅，部分原因是農曆新年今年在1月底，去年則在2月初，對數據造成扭曲。因此，待取得2月份的貿易數字後與2月份的數字合併分析，將能更清楚反映實際情況，特別是區內新型冠狀病毒疫情對外貿表現的打擊。

展望未來，儘管中美貿易摩擦最近有所降溫，但全球經濟復蘇仍然脆弱，並充滿不確定性。尤須關注的是新型冠狀病毒疫情的威脅會對區內的生產和貿易活動造成重大干擾。香港的商品出口在未來幾個月將面對十分嚴峻的外圍貿易環境。

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