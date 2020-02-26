【全民派錢】政府擬派1萬元讓你消費... 究竟幫到零售業幾多？

由社會運動至新冠肺炎（武漢肺炎），零售餐飲市道遭受「連環拳」打擊，生意一落千丈，多間零售商及食肆已採用減薪、裁員、暫停營業或縮舖等節省成本措施。政府過去雖大灑金錢推出多項「救市」措施，但經濟挑戰一浪高於一浪。消息指，財爺陳茂波公布財政預算案時，將會全民派錢1萬元。如果所有派錢1萬元全用於本地消費，到底可以幫助零售業多少？

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總派錢額料最多佔本港零售總額15%

若全民派1萬元，以目前18歲或以上港人約有650萬人推算，不計行政費，料開支約650億元。假設所有市民將1萬元花在消費，而非將金錢存在銀行或作資金周轉，香港去年零售銷貨價值總額為4311.74億元，以此粗略計算，派錢額可貢獻零售總額約15%。

即使港人將全部金錢用於本地消費，有零售分析員表示，只會一次性刺激部分零售餐飲業，部分店鋪可以多生存兩至三個月，關鍵還是業主減租、旅客數目恢復及轉型。

分析：市民或主要用於基本物品

值得留意是，疫市之下，市民對「柴米油鹽」等必需品及防疫用品需求大，加上不少打工仔面對工作不保的危機，購買非必需品及奢侈品的意慾低迷，故預計金錢將用在基本物品上。

根據零售銷售數據，去年度食品、酒類飲品及煙草，以及超級市場類別佔零售銷售總額約22%。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷指，目前經濟不明朗因素及難以預計疫情會持續多久情況下，派錢無論如何都可以紓緩市民部分負擔，尤其是對中低收入人士及小商戶，相信大部分市民都會將錢花費於基本物品及抗疫物資上，或是解決短期流動性需求。

疫情未見轉機，零售業傷上加傷，在旅客人數回升及市民放心外出用膳前，政府全民派錢，對業界只能「吊命」，中長線社會糾結未解、疫情消散難料，派錢只是杯水車薪、「有總好過無」！

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