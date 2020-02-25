【新冠肺炎】市場憧憬聯儲局減息2次 官員：別太大期望

新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）疫情肆虐，環球股市周一（24日）急瀉，避險情緒高漲。市場加大押注美國聯儲局今年被迫減息2次，緩解因新冠肺炎對經濟增長造成的打擊。但有聯儲局官員警告，不要抱太大期望。

利率期貨飆升至去年秋天以來最高水平，因有證據顯示，新冠肺炎在中國以外進一步擴建，觸發環球市場恐慌。利率期貨反映，市場料聯儲局3月減息0.25厘機率僅18%，4月減息的可能性逾50%，年底前或減息2次。

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克里夫蘭儲行行長美斯特（Loretta Mester）在全美企業經濟協會（NABE）的會議上形容，新冠肺炎爆發是「重大風險」，目前難以評估對經濟影響。

不過，美斯特不同意，聯儲局減息應對動蕩的金融市場。她警告：

如果你是貨幣政策制定者，你不會對市場波動過度反應。

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惟Northern Trust首席經濟師田納伯（Carl Tannenbaum）認為，如果聯儲局不採取應對行動，很可能被轟缺乏市場觸覺，相信美國經濟也難以持續增長。

聯儲局前經濟學家兼MacroPolicy Perspectives創辦人科羅納多（Julia Coronado）預計，聯儲局3月減息機會較低，但很可能暗示4月減息。

牛津經濟研究院首席美國經濟學家達科（Gregory Daco）稱，目前迫切的風險是企業財政狀況，真正的影響很小，但市況十分波動；如果美元上漲，股市下跌，可算是直接打擊。

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▲ 新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）疫情肆虐，市場避險情緒高漲，憧憬聯儲局今年減息2次。

記者：鄧燕君