中金︰下調今年中國手機出貨量預測 料華為遭挫、看好小米

▲ 中金報告指出，小米的市佔率有望提升。

中金公司下調2020年中國智能手機出貨量預測11%至3.48億部，預計出貨量一季度下降35%以後，二季度起在5G推動下逐季向好，全年下降6.3%。手機品牌方面，中金認為疫情對華為負面影響最大，小米 （01810） 依託海外及線上優勢有望提升市佔率。

中金在報告中指出， 隨着復工復產加快，疫情對中國2020 年中國手機需求影響逐漸明朗。 中金測算得出基準情形下，2020年中國市場出貨將下降6.3% 至3.48億部，全球市場出貨量按年微增0.2%，如果疫情在海外蔓延，全球銷量有進一步下修的空間。

報告指出，小米由於線上手機銷售佔比較高，預計市場份額將有所回升。而小米10進入高端市場後，由於能夠給線下渠道留下足夠利潤，看好疫情恢復後，公司在線下市場的份額也有望逐步提升。預計小米的中國大陸區市場份額在經過2017及2018年的倒退後，將從2019年的11%逐年提升至2020年的11.6%和2021年的12.1%。

海外市場方面，預計小米的市場份將逐步提升，2019 年的7.3%逐年提升至2021 年的7.9%。該行又預計，華 為的 海外 市場份額由於失去GMS（Google移動服務）支援，將繼續遇到較大壓力，令其銷售增速放緩。

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