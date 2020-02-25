【越南疫情】越南封村政策疑奏效 16確診者全數治癒

▲ 越南全國16名新冠肺炎確診者全數治癒

內地新型冠狀病毒引發的新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情，續在世界多國蔓延，越南全國16宗確診武漢肺炎病例，越南政府早前決定封鎖受感染的村莊。越南封村政策似乎有所奏效，越南衛生部表示，16宗確診個案已經全數治癒。

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越南衛生部周二（25日）表示，感染新冠肺炎的16名確診人士已全部治癒，並補充自2月13日以來，沒有新增病例記錄。

越南衛生部在一份聲明中稱，越南最後一個已知的病人，是一名50歲男子，他被從武漢回來的女兒感染。目前尚不清楚他何時能出院。另外一名3個月大的嬰兒，情況穩定，正在康復。

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越南首次出現新冠肺炎，是在1月23日，有兩名中國公民被檢驗出確診。以防疫情擴大越南衛生部宣布封閉永福省山雷區（Son Loi），有約1萬人居住，軍警及醫療部門在村落周邊設置檢查站，阻止人員及車輛進出。

越南政府封村對抗武漢肺炎，是中國以外首個採取如此嚴厲行動的國家。越南作為中國鄰邦，兩地人員接觸頻繁，越南政府已經對華封關，禁止中國旅客及曾到中國的外國人入境，及停飛中國航班。

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責任編輯：曾子龍