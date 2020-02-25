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Essential手機宣布結業　將繼續支援Android 11更新

科技 17:20 2020/02/25

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雖然公司最後結業收場，但似乎Essential Phone用戶有望升級至最新的Android 11 系統。

由Android之父Andy Rubin創辦的手機品牌Essential，早前傳來噩耗宣佈結業，不但無法將造型獨特的Project GEM手機推出市場，在2017年發表的Esssential Phone亦在2月初的保安更新後停止支援，將不會再有系統和保安更新提供。雖然公司最後結業收場，但似乎Essential Phone用戶有望升級至最新的Android 11 系統，起碼能夠使用日前釋出的Android 11 Developer Preview版本。

據網站XDA Developers報道指，Essential的工程師團隊在GitHub Repo新增了一個名為「r-preview」的頁面，並上載了一個支援Project Treble的Android 11 Generic System Image系統檔案，用戶的手機如果已經將Bootloader解鎖，未來就能夠將Google發佈的Android 11 GSI系統檔案刷入，自行為手機升級。

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Android 11開發者版本今登場　率先揭露5大新功能

Essential的系統軟件負責人Jean-Daptiste Theou日前證實有關安排，表示現時正最後審查和核實，之後就能夠讓公眾使用最新的Android 11 GSI系統。現階段已經支援早前釋出的 Android 11開發者預覽版本。一旦完成，Essential就會將Prebuilt vendor、boot 和系統影像檔案發佈，屆時用戶就能夠自行將Google的Android 11 GSI安裝到手機。

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