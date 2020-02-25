大和：平安好醫生綫上醫療諮詢優勢難被挑戰 上調目標至85元
金融經濟 17:46 2020/02/25
大和發表報告指，以就診案數量而言，平安好醫生 （01833） 在2019年佔中國在線醫療諮詢市場48％市場份額，擁難以挑戰的優勢，重申其「優於大市」評級，將目標價由80元上調6.3%至85元。
該行表示，在冠狀病毒肺炎疫情下，在線醫療服務提供商將從快速發展的用戶行為變化中受益，而平安好醫生相對阿里健康 （00241） 、微醫、丁香園等同業，已建立並正在強化進入壁壘，預計平安好醫生將由地方政府應用程式等第三方渠道獲得更多用戶，在綫上醫療諮詢方面的優勢難以被挑戰。
大和續稱，平安好醫生是以家庭醫生服務為中心的一站式醫療生態系統，並已與約2億個客戶一同被納入平安保險 （02318） 的生態系統，至於阿里健康主要從事健康電子商務業務，醫療諮詢服務方面市佔率不高，在收入方面僅佔1％市場份額。
平安好醫生今日升1.1%，收報75.1元，成交額3.8億元。
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責任編輯：趙偉津