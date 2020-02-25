  • 26°C
香港時間 : 2020226日 (三) 11:06
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

大和：平安好醫生綫上醫療諮詢優勢難被挑戰 上調目標至85元

金融經濟 17:46 2020/02/25

分享：

大和發表報告指，平安好醫生於綫上醫療諮詢方面，擁難以挑戰的優勢，重申其「優於大市」評級，將目標價由80元上調6.3%至85元。

大和發表報告指，以就診案數量而言，平安好醫生 （01833） 在2019年佔中國在線醫療諮詢市場48％市場份額，擁難以挑戰的優勢，重申其「優於大市」評級，將目標價由80元上調6.3%至85元。

該行表示，在冠狀病毒肺炎疫情下，在線醫療服務提供商將從快速發展的用戶行為變化中受益，而平安好醫生相對阿里健康 （00241） 、微醫、丁香園等同業，已建立並正在強化進入壁壘，預計平安好醫生將由地方政府應用程式等第三方渠道獲得更多用戶，在綫上醫療諮詢方面的優勢難以被挑戰。

大和續稱，平安好醫生是以家庭醫生服務為中心的一站式醫療生態系統，並已與約2億個客戶一同被納入平安保險 （02318） 的生態系統，至於阿里健康主要從事健康電子商務業務，醫療諮詢服務方面市佔率不高，在收入方面僅佔1％市場份額。

平安好醫生今日升1.1%，收報75.1元，成交額3.8億元。

相關文章：花旗升平安好醫生目標價逾23%

相關文章：平安好醫生獲滙證升目標價逾25%

相關文章：大和料平安好醫生於明年扭虧 上調目標價7%至80元

責任編輯：趙偉津

香港股票 新冠肺炎 武漢肺炎 疫情 平安好醫生（01833） 目標價 中國 阿里健康（00241） 冠狀病毒 肺炎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【全民派錢】政府擬派1萬元讓你消費... 究竟幫到零售業幾多？
【全民派錢】政府擬派1萬元讓你消費... 究竟幫到零售業幾多？
港府全民派錢1萬難負擔 若派錢金額可能係......
港府全民派錢1萬難負擔 若派錢金額可能係......
美股彈後再急挫　港夜期低水至近400點（不斷更新）
美股彈後再急挫　港夜期低水至近400點（不斷更新）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第九版）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第九版）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴現「四千人操」護盤 取代滙豐成散戶撈底最愛(第二版)
【阿里巴巴股價】阿里巴巴現「四千人操」護盤 取代滙豐成散戶撈底最愛(第二版)