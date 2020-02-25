【香港出口】香港出口今年首月跌22.7%　遠遜市場預期

▲ 政府統計處公布，本港今年1月份整體出口貨值為2,694億元，按年下跌22.7%。（資料圖片）

政府統計處公布，本港今年1月份整體出口貨值為2,694億元，按年下跌22.7%，遠遜市場預期跌3.7%。同期進口貨值為3,000億元，按年下跌16.4%。而有形貿易逆差306億元，相等於商品進口貨值的10.2%。

輸往日本貨值跌近3成 往英國跌33%

與去年同月比較，1月份香港輸往亞洲的整體出口貨值跌21%，輸往大部分主要目的地整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本跌28.2%、馬來西亞跌23.6%、中國內地跌21.4%、台灣跌21.3%、泰國跌19.8%、越南跌19.7%和新加坡跌18.8%。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值亦錄得跌幅，尤其是英國跌37.4%、美國跌33.0%和德國跌19.4%。

就出口貨品類別而言，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」跌15.4%、「通訊、錄音及音響設備和儀器」跌24.2%、「辦公室機器和自動資料處理儀器」跌24.1%和「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）跌24.7%。

農曆新年效應或影響數據

政府發言人表示，跌幅的部分原因是農曆新年今年在1月底，去年則在2月初，對數據造成扭曲。因此，待取得2月份的貿易數字後與1月份的數字合併分析，將能更清楚反映實際情況，特別是區內新型冠狀病毒疫情對外貿表現的打擊。

發言人續指，香港的商品出口在未來幾個月將面對十分嚴峻的外圍貿易環境。儘管中美貿易摩擦最近有所降溫，但全球經濟復蘇仍然脆弱，並充滿不確定性，尤須關注的是新型冠狀病毒疫情的威脅，會對區內的生產和貿易活動造成重大干擾。

責任編輯：朱悅瀅