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美股疫情下暴跌 惟急瀉後翌日多反彈

環球經濟金融 16:40 2020/02/25

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美股疫情下暴跌 惟急瀉後翌日多反彈

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情惡化，歐洲的意大利、東亞的南韓及中東的伊朗，確診數目都急升，觸發美股拋售潮，道指急瀉逾千點。惟按美股往績，投資者對後市走勢或未需太悲觀，過去經歷這般幅度的大跌後，通常會反彈。事實上，美股3大指數期貨場外都向好，道期升約200點。

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據Marketwatch統計，過去10次道指單日下挫逾3%後，下個交易日表現會大為好轉，平均跌幅僅為0.19%，1周後回升2.07%，1個月後平均升2.93%，1年後平均升12.52%。

標指情況亦十分相似，翌日、一周後、1個月後及1年後平均變化，分別為-0.27%、1.83%、2.08%及12.97%。

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據投資公司Bespoke Investment Group的類似分析，不計上交易日，過去11年標指曾18度於周一單日跌逾2%，翌日往往會反彈，只有3次例外，反彈比率為83.3%，平均升幅為1.02%；而在一周後回升的比率更達94.4%。

Bespoke聯席創辦人海基（Paul Hickey）解釋，中國政府有關新冠肺炎的資料不能百分百信任，令其他地區的疫情資料更受注視，故意大利及南韓的感染數字急升後，投資者反應較大。他稱若疫情無重大變化，美股應該會反彈。

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記者：林建忠

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