【新冠肺炎】外媒痛批中國　禁市民在微信、Twitter分享疫情資訊

▲ 外國媒體The Verge引述Vice報道指，中國政府現正在追查在Twitter和微信等社交平台上，發布病毒爆發負面信息的市民。

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情於去年底開始在中國內地爆發，目前疫情更蔓延至全球各地。近日有外媒報道，中國政府被指涉隱瞞病情，更追踪在Twitter和微信等社交平台上，發布病毒爆發負面信息的市民，甚至懲處這些分享疫情訊息的民眾。

據外國媒體The Verge引述Vice報道指，中國政府現正在追查在Twitter和微信等社交平台上，發布病毒爆發負面信息的市民。Vice報道亦批評，雖然不能提出抗議和異議的規定，在中國內地並非新鮮事，但分享有關病毒訊息都需負上刑責，是非常嚴重的問題。

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Vice報道亦提到，去年12月30日率先對外揭發武漢肺炎的醫生李文亮，曾被指在互聯網發布不實言論，被帶到當地派出所，被公安批評及要求簽訓誡書。而在李文亮去世後數小時，「我要言論自由」更在內地社交平台微博上傳播，但第二日超過200萬個相關帖文被刪除。

而一位常駐內地的男子亦向Vice投訴，指自己在Twitter對一篇關於中國政府如何處理該病毒的傳播的帖文作出回應後，就有官員到其東莞的家中拜訪他，並警告他該篇帖文涉對中國政府的攻擊。Vice報道又指，這名男子的電話已被沒收，並被迫簽署聲明，稱自己不再攻擊中國政府。

此外，中國政府亦正嚴厲打擊市民使用VPN。Vice報道更指出，政府甚至要求衛生署及醫護人員，不可在群租聊天中，提及冠狀病毒。

責任編輯：曾曉汶