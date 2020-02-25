京東印尼電商業務估值10億美元　晉升印尼第六大獨角獸

▲ 京東印尼電商業務估值達10億美元，成為該地區第六大獨角獸企業。

據印尼媒體Daily Social報道，內地電商巨企京東（美：JD）在印度尼西亞地區的電商業業務JD.ID（京東印尼）確認估值突破10億美元（約77.9億港元），成為印尼第六大獨角獸公，另外5家在獨角獸隊列的有，「東南亞版滴滴」Gojek、同為電商平台Tokopedia和Bukalapak、在綫旅遊平台Traveloka、及數字支付公司Ovo。

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京東主席兼首席執行官劉強東曾於2018年稱，京東響應「一帶一路」號召，第一站海外站去印尼。JD.ID目前在印尼地區購物配送服務覆蓋365個城市，由京東及私募基金Provident Capital合資成立。

印尼為東南亞地區最大的電子商務市場

值得留意是，印尼為東南亞地區最大的電子商務市場，據谷歌及淡馬錫聯合報告SEA e-Conomy 2019指，2019年印尼電商業務的綫上實物商品支付交易額（GMV）達210億美元，預計2025年達820億美元。

此外，JD.ID與Gojek關係緊密。2017年，京東參與Gojek的15億美元E輪融資，投資金額約1億美元，後續繼續參與投資活動。2018年，有傳聞稱Gojek擬收購京東金融在印尼的子公司。2019年，有媒體報道指，Gojek計劃向JD.ID投資數億美元，令JD.ID估值達10億美元。

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責任編輯：陳華