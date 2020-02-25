  • 24°C
香港時間 : 2020226日 (三) 11:06
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

京東印尼電商業務估值10億美元　晉升印尼第六大獨角獸

金融經濟 16:20 2020/02/25

分享：

京東印尼電商業務估值達10億美元，成為該地區第六大獨角獸企業。

據印尼媒體Daily Social報道，內地電商巨企京東（美：JD）在印度尼西亞地區的電商業業務JD.ID（京東印尼）確認估值突破10億美元（約77.9億港元），成為印尼第六大獨角獸公，另外5家在獨角獸隊列的有，「東南亞版滴滴」Gojek、同為電商平台Tokopedia和Bukalapak、在綫旅遊平台Traveloka、及數字支付公司Ovo。

相關文章：【武漢肺炎】百度京東等回港上市計劃押後　疫情打亂本港IPO節奏

京東主席兼首席執行官劉強東曾於2018年稱，京東響應「一帶一路」號召，第一站海外站去印尼。JD.ID目前在印尼地區購物配送服務覆蓋365個城市，由京東及私募基金Provident Capital合資成立。

印尼為東南亞地區最大的電子商務市場

值得留意是，印尼為東南亞地區最大的電子商務市場，據谷歌及淡馬錫聯合報告SEA e-Conomy 2019指，2019年印尼電商業務的綫上實物商品支付交易額（GMV）達210億美元，預計2025年達820億美元。

此外，JD.ID與Gojek關係緊密。2017年，京東參與Gojek的15億美元E輪融資，投資金額約1億美元，後續繼續參與投資活動。2018年，有傳聞稱Gojek擬收購京東金融在印尼的子公司。2019年，有媒體報道指，Gojek計劃向JD.ID投資數億美元，令JD.ID估值達10億美元。

相關文章：京東向所有湖北員工保證　保留崗位且按時出糧

Visa投資東南亞支付平台GOJEK　冀促進區內普惠金融

責任編輯：陳華

 

香港股票 股票 劉強東 一帶一路 京東（美：JD） 印尼 東南亞 印度
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美股彈後再急挫　港夜期低水至近400點（不斷更新）
美股彈後再急挫　港夜期低水至近400點（不斷更新）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴現「四千人操」護盤 取代滙豐成散戶撈底最愛(第二版)
【阿里巴巴股價】阿里巴巴現「四千人操」護盤 取代滙豐成散戶撈底最愛(第二版)
港府全民派錢1萬難負擔 若派錢金額可能係......
港府全民派錢1萬難負擔 若派錢金額可能係......
【全民派錢】政府擬派1萬元讓你消費... 究竟幫到零售業幾多？
【全民派錢】政府擬派1萬元讓你消費... 究竟幫到零售業幾多？
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第九版）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第九版）