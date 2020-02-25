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【新股IPO】興業物聯孖展超購約53倍 券商：物管股成資金避難所

金融經濟 20:20 2020/02/25

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物管股興業物聯及新加坡建築股偉源，預期分別於3月9日及3月12日掛牌。

受到新冠肺炎（武漢肺炎）影響，2月份新股上市數目寥寥可數，不過部分公司如期進行上市計劃。現時有2家公司正在招股，分別為物管股興業物聯（新上市編號：09916）及新加坡建築股偉源（新上市編號：01343）。興業物聯率先跑出，首日認購暫錄逾53倍超購，孖展金額達10.9億元。

信誠證券聯席董事張智威表示，新冠肺炎影響底下，多個板塊均受影響，惟物管股影響較小，故成為投資者的資金避難所；他又指，新加坡公司為「過江龍」一直被看高一線，加上建築股非疫症影響的重心，短線投資而言，認為符合香港投資者口味。

綜合多間券商數據顯示，興業物聯暫錄得10.9億元孖展認購，當中8億萬元孖展認購來自輝立證券、2億孖展來自信誠。

另外，偉源首日孖展認購暫未錄得超額認購，合共錄得631萬元孖展額，相當於公開發售部分1596萬元的39.5%。

從事土木工程公用事業工程承建商的新加坡公司偉源控股計劃發行2.66億股，每股招股價介乎0.48元至0.6元，每手5000股，1手入場費3030元，偉源控股將於3月12日上市。

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責任編輯：謝卓榮

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