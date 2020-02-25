【南韓疫情】跟隨台灣步伐　南韓26日起禁止口罩出口

南韓的新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情急速擴散，香港也對南韓封關。由於韓國早前不斷出現中國企業搶購韓國口罩的情況，導致韓國口罩短缺，南韓政府因此從周三（26日）零時至4月30日，實施緊急調整口罩和消毒搓手液供應等措施，禁止口罩出口。

今次南韓禁止口罩出口，是繼印度及台灣後，第三個禁止口罩出口的國家。韓國禁令一出，不少台灣網民笑言，「台灣政府是先知」，因台灣早於1月底疫情爆發後即禁止口罩出口，優先供應國內需求，2月6日起更實施口罩實名制，成功穩住口罩供應。

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據韓國傳媒報道，自26日起將全面禁止銷售商出口口罩，生產商的出口量也限制在當天生產量的10%以內。生產銷售申報制度的適用對象也擴大至醫用口罩，醫用口罩生產商須向食藥處申報每日產量、出貨量、出口量及庫存量。假若銷售商向一家商店一天出售1萬個或以上的口罩，也需要申報售價、銷量及購買方。

南韓疫情近日快速升温，當地出現口罩、消毒搓手液短缺情況。現時韓國國內口罩每日產量達1100萬隻，較前兩周翻一番，但仍面臨供應不足問題。

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