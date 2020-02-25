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【新冠肺炎】歐美口罩規格高　測驗標準有何不同？

商業 16:30 2020/02/25

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相對於東南亞口罩，歐美口罩的價格比較貴；部分所沿用的規格亦有不同。（資料圖片）

相對於東南亞口罩，歐美口罩的價格比較貴；部分所沿用的規格亦有不同。除了常見的BFE、PFE、VFE標準之外，另外亦有EN 14683、ASTM F2100-11。

【新冠肺炎】印尼、泰國口罩如何選　65元一盒口罩信得過？（附連結）

歐洲標準
歐洲口罩大部分是使用EN 14683的標準，比較著重細菌過濾效率（BFE）和壓力差，即是口罩抗壓的能力。該標準總共分為Type I、Type IR、Type II及Type IIR 4個等級。Type I 和 Type II 分別能過濾超過95% 和 超過98% 的細菌，而Type I 比 Type II 的透氣度高。至於「R」則代表該款口罩能否阻隔液體，換言之過濾功能一樣，但Type IR及Type IIR則可以阻擋液體。

美國標準
美國則使用ASTM F2100-11，由美國材料和試驗協會（ASTM International）制定。外科口罩以此分為3個級別：第一級防護（Level 1）、第二級防護（Level 2）及第三級防護（Level 3）。第一級的BFE及PFE均超過95%，而第二、三級則超過99%。另外，美國口罩還會以合成血穿透性為試驗標準。

【疫市營商】口罩重用保衞生　口罩套及收納袋有商機（附售價比較表）

不過隨著新冠肺炎（武漢肺炎）於歐美地區爆發，加上全球口罩荒，歐美口罩供應亦比較緊張。大部分網購平店均缺貨，只剩下少量有貨，且價格較高。以美國Crosstex公司出產的口罩為例，一盒40個口罩，價格大約103元。（https://msdentalsupply.com/isofluid-fogfree-earloop-crosstex/）。
據指，該公司的口罩均符合ASTM F2100-11 LEVEL 2 ，以及歐洲最高醫用防護口罩EN 14683-Type IIR標準。值得留意的是，現時不少航班停飛來港，網購口罩時更加需要留意到貨日期及運輸時間。

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責任編輯：葉泳珊

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