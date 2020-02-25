【新冠肺炎】供應鏈受影響　顧問教路制定短、中期業務目標

▲ 安邁企業諮詢建議，製造業採取即時及中長期措施，包括調整業務和運營模式。(資料圖片)

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響內地供應鏈、物流量減少及運輸延遲，安邁企業諮詢（Alvarez & Marsal）建議製造業採取即時及中長期措施。

安邁董事總經理兼績效提升團隊成員林浩日表示，即時措施應包括對勞動力成本、庫存、銷售訂單、供應商狀況、現金流和資本支出、現有可用的政府補貼或支援等進行全面評估，並制定應急計劃。製造商應分配資源來消除瓶頸，增強業務韌性並把握機遇，待市場反彈時突圍而出。短期損失無可避免，但內地市場基本面強勁，長遠前景仍保持良好。

＞＞【武漢肺炎】報告：內地供應鏈出事 製衣及電子業最受影響

安邁董事總經理兼績效提升團隊成員黃學川表示，企業同時也應採取中長期措施以適應「新」的市場環境，包括確定「最低」業務量，並根據預測現金狀況、營運資金、生產量和人員配備水平，相應調整業務和運營模式。由於供應鏈上游其餘供應商的生產量，很可能也受到影響，企業應監測端到端供應鏈，以識別和緩解各階段的瓶頸。更新業務連續性計劃，並在不同地區尋求其他供應商使供應鏈多樣化。

＞＞【武漢肺炎】內地工廠停工影響供應鏈 港企：一半貨出不到

另外，企業也應推遲重大投資，如實施企業資源管理（ERP）系統或擴建辦公設施，盡量減少現金流負擔。

跟進【新冠肺炎】最新動態

責任編輯：朱悅瀅