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小米入股翱捷科技 料為晶片研發佈局

金融經濟 16:00 2020/02/25

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小米入股翱捷科技 料為晶片研發佈局

自研手機芯片「澎湃」系列未果，小米（01810）轉而通過投資方式加速芯片佈局，尤其是重要戰略之一的IoT（物聯網）芯片領域。小米旗下的湖北小米長江產業基金合夥企業（有限合夥）5日內接連投資2家芯片廠商，分別為昂瑞微電子及翱捷科技公司。

2月20日，昂瑞微電子新增法人股東湖北小米長江產業基金合夥企業，持股比例為6.98%，成為公司第3大股東。昂瑞微電子經營技術開發、技術轉讓、銷售電子產品、計算機、軟件及輔助設備、通訊設備等。

據官網介紹， 昂瑞微電子為「射頻前端芯片」、「射頻SoC芯片」的供應商，專注於射頻、模擬集成電路和SoC系統集成電路的開發，以及應用解決方案的研發和推廣。

2月24日，湖北小米長江產業基金合夥企業成為翱捷科技新增股東。此外，新增股東還包括興証投資、久有基金、弘信資本等。

在翱捷科技目前的股東列表中，湖北小米長江產業基金合夥企業持股1.38%，位列第19大股東。值得注意是，翱捷科技第一大股東為阿里巴巴（09988），持股21.75%。

據官網介紹，翱捷科技主要經營移動智能通訊終端、物聯網、導航及其他消費類電子芯片的平台研發、方案提供、技術支持和服務等，產品線覆蓋包括2G、3G、4G、5G以及IoT在內的多製式通訊標準。

湖北小米長江產業基金合夥企業為小米旗下投資主體之一，主要負責產業鏈相關的投資。在入股翱捷科技與昂瑞微電子之前，該公司已先後投資芯百特微電子、速通半導體、一微半導體、智多晶微電子、恒玄科技、樂鑫科技等芯片、半導體行業公司。當中，樂鑫科技已經登陸科創板，恒玄科技則正在籌備科創板上市事宜。

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責任編輯：陳華

 

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