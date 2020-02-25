【南韓疫情】乒乓世錦賽推遲至6月 釜山市長籲北韓參賽

南韓的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，南韓截至周二（25日）暫有近900人確診新冠肺炎，更出現9宗死亡病例。新冠肺炎疫情甚至影響南韓多項大型活動，原定3月底於南韓釜山舉行的世界乒乓球錦標賽，將推遲至6月舉行。由於北韓一直未有報名參賽，釜山市長更呼籲北韓參與賽事。

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路透社報道，世錦賽原定下月22日至29日，於南韓第二大城市釜山舉行。主辦方國際乒乓球聯會於周二（25日）發聲明指，由於南韓於全國範圍爆發的新冠肺炎疫情，為賽事帶來不確定性及形勢變化。該會非常重視球員、工作人員及球迷的健康與安全，決定將賽事押後至6月21日至28日。

釜山市長吳巨敦表示，曾考慮如期舉行賽事，但顧及到民眾與運動員的安全問題，認為在疫情下堅持要求運動員參賽並不合適。吳巨敦又指，北韓是次並無派出運動員參賽，他呼籲北韓派員參加，成為見證朝鮮半島和平的象徵。

世界乒乓球錦標賽為重要國際賽事，更是首次於南韓舉行賽事，全球87個國家及地區的超過3,000名運動員都會參賽。由於是次世界乒乓球錦標賽延期，外界憂慮疫情持續下，今年7月舉行的東京奧運會否同受疫情影響而延誤。

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▲ 南韓新冠肺炎疫情持續，原定3月底於南韓釜山舉行的世界乒乓球錦標賽，將推遲至6月舉行。（網上圖片）

責任編輯：鄭錦玲