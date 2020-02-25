IDC： 去年中國平板電腦市場蘋果續稱霸 疫情料累首季出貨量跌30%

▲ 據IDC調查，蘋果去年出貨量雖然仍處第一位，但華為已有迎頭趕上之勢。

市場調查機構IDC表示，去年第四季中國平板電腦市場出貨量約在581萬台，按年跌3.9%，為連續6季錄得增長後出現下滑，華為排在第一位，但以全年計，蘋果仍然稱霸。

受新冠肺炎拖累，IDC稱，工廠延期復工和工人減少使產品零配件供應及產品生產受到顯著影響，預計今年首季平板電腦出貨量或按年跌30%，全年跌9%。

IDC指，去年第四季，龍頭廠商主要產品系列促使可拆卸式平板（Detachable Tablet）快速增長，出貨量急升3.5倍，達285萬台，直板式平板電腦（Slate Tablet）出貨量則大減45.2%至296萬台。

去年中國平板電腦出貨量達2241萬台

總結全年，IDC稱，去年中國平板電腦市場自2015年以來首次出現反彈，出貨量達2241萬台，按年升0.8%。不過，經濟增長放緩，加上企業需求下降及政府全國項目減市，商用市場錄得16.4%的跌幅，出貨量約480萬台。而消費市場出貨量則升6.7%至1761萬台，拉動整個市場回暖。

IDC指，iPad air和iPad mini憑性價比優勢大受市場歡迎，蘋果依然佔據第一的寶座，去年出貨量約856萬台，按年增38.2%，市佔率為38.2%，雖然機構認為上一代的產品對消費者吸引力有限，但隨蘋果下調價格，將有助於提高競爭力。

華為繼續發力，機構指，去年華為出貨量按年增17.7%至約737萬台，市佔率創新高，增加4.7個百分點至32.9%，並相信其平板電腦在高端市場的競爭力將進一步提升。

IDC續指，排在第三的小米 （01810） 及第四的微軟出貨量按年升32.5%及19.4%，至123萬台及61萬台。前五名中，僅聯想 （00992） 的出貨量按年跌31.9%。

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責任編輯：袁諾曦