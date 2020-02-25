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抖音涉國安問題　美運輸安全管理局禁員工使用

科技 16:15 2020/02/25

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近日美國運輸安全管理局發表聲明表示，抖音涉及國家安全問題，已禁止TSA員工使用抖音製作和該機構相關的影片。

短片分享平台抖音（海外版為Tik Tok）自去年開始就受到美國非常關注，就連美國5大軍種亦已宣布全面禁用抖音。近日美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration，TSA）已發表聲明表示，抖音涉及國家安全問題，已禁止TSA員工使用抖音製作和該機構相關的影片。

據Fox Business報道指，TSA於上周日（23日）發表聲明，表示其機構曾有少數員工，透過抖音製作用於TSA社交媒體推廣的影片，而現時TSA已停止員工，透過相關做法製作影片。

紐約州民主黨參議員Chuck Schumer上周亦曾去信TSA局長David Pekoske，表示美國國安部門正關注抖音如何收集和處理用戶數據，包括資訊、位置和其他內容等，以及會否被中國收集數據。Schumer另對美聯社發表聲明，稱美國當局無法繼續允許TSA使用抖音，抖音已被媒體廣泛報道稱為威脅，加上當前美國機構對抖音的禁令，以及對抖音安全問題的擔憂。

>>>抖音海外版母公司遭美調查　或涉及國家安全

>>>抖音國際版被爆存有漏洞　易洩露用戶地址電郵資料

事實上，早於1月初，美國5大軍種：海軍、陸軍、海軍陸戰隊、美國海岸防衛隊及空軍，分別宣布全面禁用抖音，包括禁止與政府有關的任何裝置使用抖音，軍方人員及其家屬的私人手機也應移除抖音。

責任編輯：曾曉汶

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