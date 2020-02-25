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【新冠肺炎】口罩與新冠肺炎疫情狀況　問Siri都識答？

科技 15:38 2020/02/25

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近日有iOS用戶發現，只要詢問「口罩哪裡買」或「新冠肺炎疫情」等關鍵字，Siri就會提供相關資訊和官網連結。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情擴散，網上資訊爆炸，除了可瀏覽香港政府的衛生防護中心網頁外，Line和Facebook都可搜尋相關資訊，近日更有iOS用戶發現，只要詢問「口罩哪裡買」或「新冠肺炎疫情」等關鍵字，Siri就會提供相關資訊和官網連結，十分方便。

網民發現，若詢問Siri有關武漢肺炎的問題，Siri就會提供香港衛生防護中心設立的網站，上面一站式顯示各種疫情數據，除了相關數字外，亦有互動式地圖，可以看到確診病患者居住過以及最後逗留的地點、檢疫中心、以及急症室地點和資料。

若詢問Siri有關武漢肺炎的問題，Siri就會提供香港衛生防護中心設立的網站。（手機截圖）

若詢問Siri有關武漢肺炎的問題，Siri就會提供香港衛生防護中心設立的網站。（手機截圖）

其實除了手機外，台灣方面就有通訊軟件LINE旗下的商家服務LINE SPOT，先前也運用政府公開資料，為用戶新增「口罩查詢」功能，進入網站後，即可依定位，或輸入地址查詢附近的藥局資訊、口罩剩餘數量；除了條列式之外，也能依地圖查詢，十分方便。

而Facebook亦於2月初宣布，台灣用戶在Facebook搜尋「武漢肺炎」、「冠狀病毒」或是「Coronavirus」等關鍵字，都會引導用戶前往衛生福利部疾病管制署網站查看最新資訊。

【武漢肺炎】兩大疫情實時追蹤網站　一鍵即睇疫情最新資訊

【新冠肺炎】港企創手機APP「2 THX」　整合口罩開賣消息

疫情資訊平台大整合

除了政府部門衛生防護中心網頁可以查看，民間團體甚至美國大學都運用科技，製作新冠肺炎相關的互動地圖及民間資訊，讓大眾更容易了解疫情發展！以下為大家整合多個香港武漢肺炎資訊網站，當中集合最新最齊的疫情情況、資料、疫情地圖等，更是即時更新，而且用法簡單，手機或電腦亦能使用，非常實用！

1.      武漢肺炎民間資訊

武漢肺炎民間資訊網是較早前由民間製作的互動資訊網站，內容包括個案分析、高危地區、急症等候時間、抗疫貼士等，十分全面。

按此連結：武漢肺炎民間資訊

2.      香港武漢肺炎疫情地圖

由民間製作的武漢肺炎疫情地圖比政府更早公開讓市民查閱，地圖主要顯示未來可能用於檢疫、隔離或處理屍體的地點、未被測試的高危人士曾經到過的地方、疑似病例、隔離病人現在所在地、確診人士曾經到過的地方及現在所在地（即入住醫院）

按此連結：民間組織

3.      美國大學「世界即時武漢肺炎全球疫情地圖」

全球疫情地圖是由約翰霍普金斯大學製作，能宏觀地緊貼中國、亞洲及歐美國家的確診、死亡及康復人數。針對內地疫情，地圖更仔細地顯示每個省市的確診、死亡及康復個案數字。

按此連結︰The Johns Hopkins University

跟進【新冠肺炎】最新動態

責任編輯：施雯雯

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