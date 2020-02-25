【逆市開店】茶禮品牌逆市擴張　專注推廣網銷抗疫市

▲ 受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，本地消費意慾下降，外國旅客銳減，不少商戶店舖生意受損。不過，本地有品牌無懼在逆市下擴張，最近更於山頂廣場新增門市。（湯炳強攝）

受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，本地消費意慾下降，外國旅客銳減，不少商戶店舖生意受損。不過，本地有品牌無懼在逆市下擴張，最近更於山頂廣場新增門市。

本地品牌「ZeroToOne」茶創樂於2016年創立，首次在K11商場設立實體店舖。其創辦人劉美英（Angela）坦言，開設山頂店舖過程遭遇不少挫折。她透露，去年6月早已有計劃擴張分店事宜，不過後來因社會事件一度延遲：最近因新冠肺炎疫情爆發，或多或少影響店舖營運。

面對逆境，Angela卻十分正面，「其實未必完全是一件壞事，之前太過忙碌，未有為新店多作宣傳，現階段反而可以多著重品牌的宣傳推廣，及擴展網上業務。」

▲ 本地品牌「ZeroToOne」茶創樂創辦人劉美英（Angela）無懼在逆市下擴張，最近更於山頂廣場新增門市。（湯炳強攝）

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她表示，雖然近期實體店鋪的生意受影響，不過未來會因應時勢改變銷售策略。她留意到，最近網購生意有明顯上升，網上銷售仍有很大發展空間。最近她更增聘一名人手，專門負責經營Facebook、IG（Instagram）等社交平台，加強網絡宣傳，冀發掘更多客源。

她表示，近期K11分店的生意額雖然下跌，但目前仍處於盈利階段。商場亦有為租戶提供舒緩措施，推出購物活動吸引顧客。Angela認爲，這些措施都能鼓勵小型商戶，減輕經營壓力。「即使大家都面對經營難關，亦能感到背後有所支援。」

品牌定位年輕市場 兩招滿足顧客需求

Angela留意到年輕人偏愛創意產品，一開始就構思將藝術設計運用在茶葉上，推出搞怪有趣的卡通形象，為茶葉注入新鮮感，亦成功吸引不少消費者目光。她表示，不少顧客都會讓店舖裝潢及產品設計所吸引，甚至連外地遊客亦十分感興趣。

▲ 品牌將藝術設計運用在茶葉上，推出搞怪有趣的卡通形象，為茶葉注入新鮮感，亦成功吸引不少消費者目光。（湯炳強攝）

品牌成功攻入年輕化市場，靠的不只是創意特色，還來自產品本身的品質。「很多人以爲我們賣包裝，其實我們賣的是對顧客的一份誠意。」對於茶葉品質監控，Angela一絲不苟，又在深圳租借廠房，專門篩選及測試茶葉品質，再把合格的茶葉寄往香港或外國銷售。她堅信，做生意最重要講求誠信，提供優質產品才能真正維持長期的顧客。

記者：李寶如