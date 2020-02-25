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【伊朗疫情】「聖城播毒三周」議員指官方隱瞞死亡人數

環球社會熱點 15:06 2020/02/25

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內地新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續在全球蔓延。伊朗疫情近日突然急劇惡化，伊朗官方周一表示有12人死於新型冠狀病毒，確診61宗。伊朗國會議員指，聖城庫姆已經播毒三周，實際死亡人數比官方數字高得多，政府在隱瞞數據。

伊朗國會議員指，聖城庫姆的實際死亡人數比官方數字高得多，政府在隱瞞數據。

英國《金融時報》引述伊朗國會議員阿米拉巴迪（Ahmad Amirabadi Farahani）周一（24日）稱，聖城庫姆（Qom）的實際死亡人數比官方數字高得多，並指責伊朗政權隱瞞爆發的程度。

阿米拉巴迪稱：「直到周日，庫姆地區約有50人死于新型冠狀病毒。該市已有250多人被隔離。不幸的是，病毒已經在庫姆擴散三周了，但官方公布的時間推遲，而且防護設備短缺。」

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他呼籲衛生部隔離庫姆，該市位於伊朗首都德黑蘭以南140公里，有120萬人居住。許多伊朗人擔憂，伊朗政府可能藏匿真正的死亡人數以防止公眾恐慌。

伊朗衛生部否認指控，伊朗衛生部副部長哈里奇（Iraj Harirchi）表示，要求阿米拉巴迪將他所稱50名死亡人士的姓名告知衛生部，並指如他所聲稱的死亡人數中，有四分之一是真實，他將辭職。

阿米拉巴迪表示已經提供所有死亡人士的姓名。他稱：「現在我等待哈里奇先生的辭職。」英國《金融時報》無法獨立核實阿米拉巴迪的指控。

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責任編輯：曾子龍

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