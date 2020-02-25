「茶創樂」結合藝術茶葉與技術　以「怪獸」卡通吸客

▲ 「ZeroToOne茶創樂」創辦人劉美英（Angela），以藝術設計包裝茶葉，用「怪獸」來賣茶，成功吸引一眾年輕顧客，更打入茶禮品市場。（湯炳強攝）

當賣茶與藝術創作結合，為茶葉注入新鮮活力，不再給人刻板老套的印象。「ZeroToOne茶創樂」創辦人劉美英（Angela），以藝術設計包裝茶葉，用「怪獸」來賣茶，成功吸引一眾年輕顧客，更打入茶禮品市場，2016年首次在K11商場開店，最近更於山頂設立第二分店，在新冠肺炎（武漢肺炎）疫情中，仍然堅持向前。

Angela表示，早年已開始經營茶葉生意，當初主要經營出口生意，一開始滿腔熱誠，想把中國茶葉推廣至外國。2016年創立ZeroToOne茶創樂品牌，到世界各地參加展覽，於商場店舖寄賣產品，後來受邀到K11商場開設實體店，就此打開零售市場。

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創業並非易事，未創立品牌之前，Angela曾任職了10多年政府工作。「以前的工作很安穩，一成不變，自從創業後很多事情要兼顧，每日都要認真計算，構思營運策略，凡事都要上心。」沒有做生意經驗的她，憑著用心盡力的做事態度，逐步經營。

要做到與眾不同，先從茶葉的包裝設計入手，Angela專程找來設計師，為不同茶葉設計「怪獸」卡通形象，並創造茶家族成員角色，例如「噢噢」代表青茶，「亞紅」就代表紅茶，每款卡通造型各異，別具心思，總能吸引消費者的目光。

▲ 產品要做到與眾不同，Angela專程找來設計師，為不同茶葉設計「怪獸」卡通形象，包裝設計色彩繽紛，總能吸引消費者的目光。

後來品牌設計獲得不少人青睞，商場老闆更親自邀請進駐K11。「受到邀請時感到十分鼓舞，覺得品牌理念能夠獲他人認同，二話不説就答應了。」產品目標顧客是25至45歲的消費群，為迎合年輕人需求，她不斷鑽研茶葉包裝，盡量壓縮體積，將茶葉製成茶粒或茶餅，方便外出飲用。另外，品牌推出各類型創新茶品，例如柑普茶、檸檬紅茶、水果茶等，當中咖啡普洱茶極受歡迎，不少年輕人都會特意買來餽贈好友。

面對疫情保持正面樂觀

茶創樂創辦至今主攻茶禮品市場，品牌亦因應節日推出限定茶禮品，較早前情人節，就推出99朵玫瑰花茶禮盒，新年推出柑普茶禮盒等。茶創樂所採用的茶葉來自世界各地，Angela曾親自到內地與茶農協商入貨，更遠赴印度，斯里蘭卡尋找供應商。

▲ 品牌亦因應節日推出限定茶禮品，農曆新年期間推出柑普茶禮盒，受一眾消費者歡迎。（湯炳強攝）

開店至今2年，品牌獲得不俗的市場反應。她透露，現時K11店舖每月生意額達6位數字，更成功積累一定客戶群及知名度，農曆新年期間，於山頂增設分店。Angela稱，「第二間分店選址在山頂，一來品牌想走高端路綫，二來是吸引外國游客，希望將品牌推廣到外國。」

近月受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，本地消費意慾下降，外國旅客銳減，零售業難免受損。山頂店舖開業不久就面臨疫情，生意上受到一定影響，但Angela認爲，現階段可多花時間作宣傳推廣。她相信，疫情始終會有一天退散，面對突如其來的變化，只要保持正面樂觀態度，更努力用心經營，相信能夠順利渡過難關。

記者：李寶如