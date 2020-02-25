【新冠肺炎】瑞銀薦收息、居家避疫概念股　宜避開旅行相關板塊

▲ 瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele指，疫情在中國境外擴散導致全球股市下跌，但因中國抗擊疫情的努力較為有效，仍看好新興市場股票。 （資料圖片）

新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele指，疫情在中國境外擴散導致全球股市下跌，投資者紛紛尋求避險資產，推動黃金價格大漲2.2%，但因中國抗擊疫情的努力較為有效，仍看好新興市場股票。

Mark表示，歐洲的不確定性增加，而中國防控疫情的行動持續彰顯成效，除湖北以外的全國新增病例數目前已降至極低水準，為經濟活動恢復正常、中斷的供應鏈復工創造條件，符合其基準情景。

尋求「居家避疫」類股票、派息股 避開旅行相關板塊

瑞銀認為，新冠疫情對經濟和市場的影響僅限於今年第一季，預計今年亞洲（日本除外）的獲利增長將接近12%，因此繼續看好新興市場股票，並認為近期MSCI亞洲（日本除外）的下跌帶來了具吸引力的長期入場機會。

Mark提出3個投資框架：（1）避開最易受到衝擊的板塊，比如航空公司和酒店；（2）投資「居家避疫」類股票，如電子商務、遊戲和食品配送，因隔離措施將推動這些行業的需求增加；（3）尋求可持續的派息股，此類股份可被視為相對安全的資產，特別是在債券收益率急劇下降之際。

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責任編輯：趙偉津