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【日本疫情】「未來兩周關鍵」卻未安排封關停工停課

環球社會熱點 14:46 2020/02/25

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日本的新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情嚴重，當局稱未來一至兩周關鍵，卻未安排封關停工停課

日本的新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴重，厚生勞動省公布專家小組報告。報告兩度稱，有可能控制新冠肺炎的傳播速度，未來一至兩周為決定疫情受控或持續擴散的關鍵。但報告沒提到政府將實施封關、彈性上班、停課等特別安排，僅呼籲學校和企業自行決定。

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報告簡述了日本疫情，指已出現「家庭感染」，或導致疫情迅速擴散。新冠肺炎目前的傳播風險很高，民眾面對面接觸可染病；最令人擔心的是，在這情況下，一人可傳染多人，而且可在許多地方同時發生。

報告強調，在國內發現了小型集體感染，但相關地區沒有爆發大規模感染，促請政府盡可能抑制患者數目及傳播速度，這對今後抗疫具極重要意義。

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報告建議，民眾與人溝通時保持距離、避免到人多擠逼的地方。如果只有輕微病症，如感冒或發燒，就留家休息；但如病症嚴重且持續，如連續發燒4日、嚴重嗜睡或呼吸困難，就聯絡相關健康部門。

報告由專家小組經開會後撰寫，作用是向政府獻計。不過，在疫情惡化之下，專家小組在公布基本應對方針前，便破例發表意見，直接告知民眾目前情況和防疫要點。

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記者：鄧燕君

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