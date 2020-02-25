【新冠肺炎】印尼、泰國口罩如何選　65元一盒口罩信得過？（附連結）

▲ 消費者可集中留意大品牌，在原廠網店或有信譽的網購平台購買，減低風險。（網站截圖）

隨著新冠肺炎（武漢肺炎）在香港爆發，市面上出現愈來愈多產地的口罩。最常見的有日本、韓國，另亦有美國、越南、印尼、泰國等。不過，東南亞等地生產的口罩是否可信賴呢？

東南亞等地生產的口罩，往往包裝盒上寫滿當地語言。港人選購口罩時，則難以知悉相關口罩的標準，又難以找到可信賴的網購途徑。消費者可集中留意大品牌，在原廠網店或有信譽的網購平台購買，減低風險。

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印尼口罩當中，SENSI及DIAPRO算是大品牌，相對有品質保證。以SENSI為例，同樣採用三層防護設計，據稱可阻擋95%的細菌、病毒、飛沫等。據包裝所示，SENSI的口罩亦通過港人較為熟悉的95% BFE標準。而且，SENSI原廠網站未有直接銷售至零售顧客，故消費者必須在第三方平台購買。

▲ 據包裝所示，SENSI的口罩亦通過港人較為熟悉的95% BFE標準。（SENSI網站截圖）

不過，即使是印尼製口罩，但由於原材料供應緊張，當地口罩售價亦被炒高。日前亦有報道指，市面上一盒50個的印尼口罩普遍亦要約300元。一罩難求的情況下，划不划算便見仁見智了。現時仍有網站可訂購（https://www.morebuymall.com/product/sensi-mask/），但購買前必先留意網站的信譽及相關風險。

竟然還有65元一盒口罩？

至於泰國方面，口罩價格相對便宜。消費者可以在大型的網購平台包括Lazada、蝦皮瀏覽更多直購口罩的資訊。Welcare口罩算是較知名的泰國口罩，據今日記者在本地網購網站（https://bit.ly/38YHZKJ）所見，一盒50個裝的Welcare口罩只需65元，較市面上大部分口罩的價值大低一截。該款口罩聲稱備有 3層過濾層，符合超過99% BFE及PFE標準。

不過，早前泰國已收緊口罩出口限制，故網購口罩前必需先向買家查詢，以及預計到貨日子等有關詳情。

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責任編輯：葉泳珊